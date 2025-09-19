Al rescate mental en las catástrofes

La oleada de incendios en el mes de agosto activó a 6.000 efectivos para atajar el fuego que arrasó en agosto más de 200.000 hectáreas en Castilla y León, con tres fallecidos en León y millones de euros en pérdidas económicos. Evacuaciones masivas, viviendas, negocios, animales calcinados, mala calidad del aire y pérdida de patrimonios naturales y culturales no solo se miden en pérdidas económicas, también dejan secuelas en la salud mental de las personas afectadas. Otra ‘patrulla’ formada por 60 de los 101 psicólogos del grupo repartidos por las nueve provincias de la Comunidad, nueve de León, trabajaron en la otra orilla de los incendios para paliar, en la medida de lo posible, el impacto psicológico y potencialmente traumático para las personas. El Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias de Castilla y León, (GRIPDE), acudió al rescate de la salud mental de los afectados «con una intervención temprana y sostenida en salud mental, que resulta clave para la recuperación individual y social, evitando la cronificación de los trastornos y favoreciendo la reconstrucción comunitaria».

Al frente de este operativo está el psicólogo leonés Vivente Martín, coordinador del grupo de intervención. «Ante cualquier acontecimiento trágico siempre queda la culpa» y las secuelas dependerán de la cantidad de estímulos auditivos, visuales o tácticos que han sufrido las víctimas. «Pensamientos de mala suerte, ansiedad, depresión, pérdida de actividad económica y social, todo un paisaje arrasado por los incendios, hicieron necesaria la intervención psicológica in situ, en los alojamientos que las autoridades destinaron para la acogida de personas evacuadas y allí donde se ha requerido su presencia especializada». El GRIPDE ha intervenido en todos aquellos espacios a los que fueron convocados por el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil. Profesionales con especialización en Psicología de Emergencias desplazados desde todas las provincias de la Comunidad. «Hay que estar ahí para ver cómo viven las personas esa situación. Centenares de personas evacuadas, la mayoría sale de sus casas con lo puesto, dejan la medicación que necesitan para sus problemas de salud. Lo primero que hacemos es organizar a las personas que tienen que tomar medicación, hacemos un listado porque lo primero es salvaguardar la vida. En los lugares de evacuación no siempre hay médicos, que están en las consultas o en los hospitales atendiendo a los heridos, pero en los pabellones no hay. Lo primero que hacemos es ponernos en contacto con los médicos y luego comenzamos la intervención psicológica», explica Vicente Marín.

Primera intervención

La intervención suele ser individual, aunque el profesional puede evaluar la conveniencia de hacer terapias grupales con personas de la misma familia o vecinos. «Establecemos tres turnos para cubrir las 24 horas del día. Hay que gestionar muchas emociones y cada persona lleva su tiempo. Suelen tener poca información, que les llega de las redes sociales, que son muy traidoras, les acompañamos en el proceso de visualizar lo que se van a encontrar. La ide más obsesiva es cómo estarán sus casas». Incertidumbre y falta de información que desencadenan ataques de ansiedad. El grupo ofrece los primeros auxilios psicológicos, contención emocional y orientación a las familias evacuadas «e interviniendo con población vulnerable, como menores y mayores, personas con enfermedades crónicas por presentar mayor riesgo de afectación psicológica y desarraigo para prevenir mayores problemas de salud mental en el futuro».

Más de 3.000 intervenciones

El grupo de intervención psicológica en catástrofes y emergencias en Castilla y León, incluidos en todos los planes de intervención autonómicos de Protección Civil como el Plancal, para situaciones de riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, nació con los atentados islamistas el 11 de marzo de 2004. Tras las primeras intervenciones a los afectados, el director general del 112 propuso crear un grupo de expertos en emergencias y establecer un convenio con la Junta de Castilla y León y el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. En todo este tiempo se han realizado más de 3.000 intervenciones. Solo en 2025, el grupo se ha activado en 68 ocasiones para intervenir en casos de suicidios, accidentes de tráfico, desapariciones o muertes súbitas.

Los psicólogos y psicólogas del grupo de emergencias intervinieron en el derrumbe de Gaspar Arroyo en Palencia, en el accidente de Villada, en el accidente de Spanair, en el terremoto de Lorca, atendieron a los bomberos que intervinieron en el tsunami de Haití, en el atentado de la casa cuartel de Burgos, en los incendios de la sierra de la Culebra de 2022, en los de León, en los accidentes mineros y en simulacros de catástrofes aéreas e inundaciones. «En todos los casos se viven circunstancias muy dolorosas. En el caso de los suicidios de gente joven la familia siempre se siente culpable. Es duro para ellos y para nosotros porque se viven momentos de mucha humanidad. A veces tenemos que dar la noticia de la muerte de sus familiares. Hemos aprendido a gestionar nuestras acciones, a tener conciencia de lo que se debe y no se debe hacer, a pensar más en el protocolo y en las necesidades del sobreviviente. Y hemos aprendido a gestionar nuestras emociones en todas estas situaciones".

Crece el interés

Desde el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León se destaca el interés entre estudiantes y psicólogos y psicólogas nobeles por la especialización en emergencias. «Es necesaria una especialización para poder desempeñar con eficiencia esta labor. Con la experiencia, la formación y conocimiento de otros manuales, elaboramos nuestro propio protocolo con aportaciones que creemos necesarias».

Los profesionales del grupo de intervención imparten cursos de formación en todas las provincias de Castilla y León a Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y a Cruz Roja.

INTERVENCIONES DESDE SU CREACIÓN

3.000

En lo que va de 2025, fuera de los incendios, se han activado en 68 ocasiones por suicidios, accidentes de tráfico, desapariciones y muertes súbitas