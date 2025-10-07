Él, ella y elle: La ULE renueva el protocolo para tratar con el género sentido

La Universidad de León actualiza el protocolo existente desde el año 2021 para la gestión académica de la identidad de género relativa al nombre sentido. El nuevo texto, publicado este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), cambia de denominación y algunos conceptos del articulado para adaptarse a las nuevas leyes y pasa de llamarse ‘Reglamento de la Universidad de León por el que se establece un protocolo de actuación para garantizar el derecho de las personas transexuales, transgénero e intersexuales a usar el nombre correspondiente al género con el que se identifican’ a ‘Reglamento de la Universidad de León por el que se establece un protocolo de gestión académica de la identidad de género relativa al nombre sentido’ y que fue aprobado en el Consejo de Gobierno del 29 de septiembre.

En virgor desde 2021

El protocolo que está en vigor desde el año 2021, permite a estudiantes, docentes y personal técnico-administrativo ser identificados en los documentos internos de la Universidad con el nombre que corresponde a su identidad de género, aunque no coincida con el registrado legalmente. «No hace falta que haya un cambio de género en el registro civil, es suficiente con que lo soliciten a la Universidad para que quede registrado y se tramitará de forma confidencial», explican desde la Oficina de Igualdad y Diversidad de la Universidad de León. Una vez autorizado, el nombre sentido se aplicará en correos electrónicos, carnés universitarios, listas de clase, actas de calificaciones, censos electorales y registros internos.

El protocolo también recoge el Reglamento de la ahora denominada Unidad de Igualdad y Diversidad de la ULE (UID). Tanto el protocolo como el reglamento de la UID se adaptan así a las exigencias legales de la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario y a la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI+. El objetivo es promover políticas inclusivas, elaborar y evaluar planes de igualdad, asesorar a los órganos de gobierno y fomentar el conocimiento y la reflexión mediante actividades culturales y formativas.

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, explica en la resolución publicada en el Bocyl que el derecho al cambio registral de la mención al sexto «se basa en el principio de libre desarrollo de la personalidad y constituye, igualmente, una proyección del derecho fundamental a la intimidad personal consagrado en el artículo 18.1 de la Constitución».