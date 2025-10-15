Calcetines, el cachorro de Navidad que creció

La historia mil veces repetida. Un cachorro que llega a casa por Navidad, pequeño, precioso, simpático... pero crece. Y entonces ya no cabe en la familia. Estorba, llega el verano, es un incordio. Y acaba de nuevo en la protectora, si tiene suerte, o en la calle, si la fortuna le es desfavorable. La historia mil veces repetida es la historia de Calcetines. Sigue siendo precioso pero ya no es tan pequeño. Ha crecido. Y se ha convertido en un perro-cachorro magnífico.

Calcetines es tierno y mimoso. Y no comprende muy bien qué le ha pasado. Está desparasitado y vacunado. Busca una familia que sepa que él es grande. En todos los sentidos. Está en la Asociación Protectora de La Bañeza y Comarca de Animales y Plantas Pabycap. El contacto para su adopción es el número de teléfono móvil 691733282 o en el correo electrónico mariviamado@hotmail.com.