Bruce, el gato de casa que ya no la tiene

Quién sabe qué le pasó a Bruce. Apareció en mitad de la ciudad, en el Parque de los Reyes Leoneses. Seguía a la gente maullando desesperado. ¿Buscaba su casa, algo de comer o simplemente cariño? ¿O todo a la vez? Allí estaba, entre el parque y la calle, cruzando la carretera, pidiendo ayuda. Entonces comenzó la operación de búsqueda. Se pusieron carteles por toda la zona pero nadie lo reclamó. Es dócil y cariñoso. Un gato de casa que ya no la tiene.

Tiene unos siete meses, está testado, vacunado y ya lo han castrado. Buscan para Bruce una familia. El contacto para su adopción es el número de teléfono móvil Mi teléfono 665863585.