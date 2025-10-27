Obesidad, dinosaurios y genética en la cita de Con Ciencia-Té del miércoles 29

El primer participante en el ciclo Con Ciencia—Té de Able.ramiro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación de Biotecnólogos de León (ABLe) continúa con el ciclo de charlas divulgativas Con Ciencia, Té 2025, una iniciativa que invita a disfrutar del conocimiento científico en un ambiente cercano y distendido en el Café Varsovia (C. del Arquitecto Ramón Cañas del Río, 9, León).

La segunda jornada, el miércoles 29 de octubre a las 20.00 horas, contará con tres ponencias: Nerea Ibáñez Adán, graduada en Biología y actualmente estudiante del Máster de Formación del Profesorado en la Universidad de León, presentará «Microbiota intestinal y obesidad», una charla sobre la influencia de las bacterias intestinales en nuestra salud metabólica.

Diego López Juan, estudiante del Grado en Biología, especializado en zoología y paleontología, ofrecerá «Spinosaurus: el gigante pacífico», un recorrido por la vida y peculiaridades de uno de los dinosaurios más enigmáticos.

Sebastián Arrieta Rodríguez, estudiante del Grado en Biología, cerrará la jornada con «CRISPR, la tecnología que cambiará a nuestros hijos», explorando los avances y dilemas éticos de la edición genética.