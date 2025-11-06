Una web con los recursos contra la soledad no deseada

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

Castilla y León contará antes de que termine el año con una plataforma llamada ENAC que muestra en «tiempo real» todos los recursos y actividades para hacer frente a la soledad no deseada, tanto las organizadas por entidades sociales como por las diferentes administraciones.

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, lo anunció antes la inauguración de la jornada sociosanitaria Senda Castilla y León Miradas de la soledad que se celebró este miércoles en la Feria de Valladolid. Blanco rconoció que le preocupa la soledad no deseada, especialmente en una Comunidad que cuenta con más de 161.000 personas mayores de 65 años, la mayoría en el medio rural, y aunque el balance del plan 2022-2025 para prevenir el aislamiento social con más de 100 millones de euros de presupuesto es bueno, existe el riesgo de «dar el salto» de una soledad no deseada a una «cronificada", que «ni siquiera quieren salir de su hogar».

La consejera señaló que el teléfono Cerca de Ti — puesto en marcha en diciembre — ha recibido 1.324 llamadas, de las que 153 se han derivado a los servicios sociales al tratarse casos de soledad cronificada, aunque no pudo estimar una cifra general para este tipo de casos en la Comunidad. Remarcó el compromiso del ejecutivo autonómico contra este tipo de situaciones, con una apuesta especial por el medio rural, las nuevas tecnologías y la premisa «muy importante» de «considerar la soledad no deseada como una situación que por sí misma da acceso a los recursos del servicio social y del sistema de atención a las personas. La vicepresidenta incidió en que este compromiso también se traslada al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad —que no tiene los votos para salir adelante, por la minoría del PP en las Cortes autonómicas — con más de 1.500 millones dirigidos a políticas sociales, con «especial incidencia» a las ayudas a la dependencia y envejecimiento activo.