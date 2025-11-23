La leonesa Teresa Fernández Casado, de 112 años, validada como persona viva más longeva de España

La leonesa Teresa Fernández Casado, vecina de Zambroncinos del Páramo, cumple este domingo 112 años y 117 días. Una fecha que no es su cumpleaños ni su onomástica, pero que quedará señalada en la cronología de su existencia como el día en que fue reconocida internacionalmente como la persona viva más longeva de España.

El anuncio lo ha realizado esta mañana la organización LongeviQuest, dedicada a la búsqueda y reconocimiento de las personas más longevas del mundo.

"LongeviQuest se complace en anunciar la validación de la edad de la Sra. Teresa Fernández Casado, la persona viva más longeva de España", ha escrito el presidente de LongeQuest, Fabrizio Villatoro.

"Residente de Zambroncinos del Páramo, Castilla y León, nació el 29 de julio de 1913, por lo que hoy cumple 112 años y 117 días. Recibió el título el 11 de noviembre, tras el fallecimiento de Angelina Torres Vallbona, de 112 años", prosigue la nota.

Diario de León adelantó el pasado 12 de noviembre que Teresa Fernández Casado era la persona más longeva de España, como así quedó reconocida en el portal de supercentenarios tras la muerte de la catalana tan solo cuatro meses mayor que la leonesa.

Sin embargo, faltaba el reconocimiento internacional de LongeviQuest, lo que llevó a algunos medios a declarar que la persona más longeva de España era otra mujer. La organización internacional había solicitado en junio de 2024 la documentación pertinente para validar la edad de Teresa Fernández Casado.

La familia los reunió y supuestamente los envió por correo electrónico pero, al parecer, nunca llegaron.

Una vez recibidos, esta semana, el DNI, el acta de nacimiento y el acta matrimonial de Teresa se ha procedido a su inmediata validación como la persona viva más longeva de España.

Teresa Fernández Casado nació en Zambroncinos del Páramo el 29 de julio de 1913. Era la menor de ocho hermanos. De niña, cuidaba ovejas, pero también asistía a la escuela del pueblo, donde aprendió a leer y escribir, dice la reseña basada en las publicaciones realizadas por Diario de León desde 2023, cuando cumplió los 110 años.

En su juventud, Teresa sufrió un accidente con una azada, mientras trabajaba en el campo. Una astilla salió despedida y le provocó la pérdida de gran parte de la visión de un ojo, aunque siempre ha visto la vida con optimismo y muchas ganas.

A los 17 años, se casó con Julián de Paz Casas, un joven del pueblo. Al año siguiente, nació su primogénito, Ángel, y su segundo hijo, Amancio, en septiembre de 1933. Tras el nacimiento de su tercer hijo, su marido fue llamado a la guerra, pero debido a ciertas circunstancias, no tuvo que ir.

Posteriormente tuvieron seis hijos más (nueve en total). Para mantener a su familia, elaboraba queso con leche de oveja, tejía calcetines de lana y cosía ropa para sus hijos con su máquina de coser.

Nunca ha dejado de vivir en su pueblo natal, Zambroncinos del Páramo, donde se ha armado un auténtico revuelo desde que hace catorce días se convirtió en la persona más longeva de España.

Teresa vive cuidada, a temporadas, por sus hijas Rosa (75 años) y Manoli (77), así como sus hijos Ausibio (79), Inma (81), Amancio (92), Ángel (93). El sexto hijo, que falleció hace unos años, tendría ahora 89 años. Otros dos fallecieron de niños.

Teresa es actualmente la persona viva más longeva de España, la décima persona más longeva de Europa y la persona número 50 más longeva del mundo.