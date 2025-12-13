Cartearse contra la soledad en León

Los ingresos hospitalarios durante los días de Navidad, en los que se promueve las reuniones familiares y los encuentros con amigos, suponen un riesgo más para sentir soledad no deseada si se pasa sin compañía. El programa 'Cartas que acompañan' de San Juan de Dios «ese presencia, cariño y alivio» que conecta a los pacientes con personas que están dispuestas a contar su experiencia durante el ingreso y otras que no dudan en contestar.

Gracias a esta iniciativa, el año pasado se redactaron 14 cartas con el apoyo de las personas voluntarias de acompañamiento hospitalario y se recogieron decenas de respuestas. La lluvia impidió ayer promocionar esta iniciativa en la calle, como el año pasado, cuando se recopilaron 27 respuestas a las cartas escritas por las personas hospitalizadas.

En la página web

Todas las cartas están disponibles en la página web de San Juan de Dios https://hospitalsanjuandedios.es/cartas-que-acompanan/ y se puede acceder a cada una de ellas para dedica unos minutos a la lectura y la respuesta, que leerá el paciente. «Cuando envías tu respuesta, nuestro equipo de voluntariado la recibe, la prepara e imprime y se la entrega en mano a la persona que escribió la carta. Algunas personas mayores, si lo desean, también escriben una nueva carta de vuelta. Así se crea un pequeño diálogo entre quien escribe desde casa y quien espera en la habitación del hospital».

«Estoy ingresado en el Hospital San Juan de Dios. Aquí dentro, el tiempo pasa diferente. Las horas se alargan, los días pesan… y aunque estoy bien cuidado, hay algo que duele más que cualquier síntoma: la soledad», escribe Ángel en una de las misivas que espera respuesta. O la de Encarna «que me doy cuenta de que las personas que deberían estar conmigo no están, lo que me hace sentir sola, derrotada y con pocas ganas de seguir adelante".