Diario de León

La Compañía de Jesús traslada de León a Valladolid los restos de los últimos jesuitas

Las cenizas de los jesuitas son trasladadas en el coche fúnebre.

Las cenizas de los jesuitas son trasladadas en el coche fúnebre.Ángelopez

Publicado por
DL
León

Creado:

Actualizado:

La Compañía de Jesús se despidió este sábado en León de las urnas con las cenizas de 25 religiosos y los dos benefectores que, tras un oficio religioso, salieron  en un coche fúnebre rumbo a Villagarcía de Campos, localidad vallisoletana donde la Compañía de Jesús tiene casa grande y residencia con cementerio propio. El objetivo es poder dar el culto debido a sus almas en un lugar cercano.

tracking