La Compañía de Jesús traslada de León a Valladolid los restos de los últimos jesuitas

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

La Compañía de Jesús se despidió este sábado en León de las urnas con las cenizas de 25 religiosos y los dos benefectores que, tras un oficio religioso, salieron en un coche fúnebre rumbo a Villagarcía de Campos, localidad vallisoletana donde la Compañía de Jesús tiene casa grande y residencia con cementerio propio. El objetivo es poder dar el culto debido a sus almas en un lugar cercano.