Fundaspe entrega en Togo material escolar

La Fundación Nacional Fundaspe ha hecho entrega de un importante lote de libros y material escolar a los niños de la localidad Agomé Tomegbé, ubicada en el suroeste de la República de Togo. Fundaspe, desde el área de Cooperación Internacional, mantiene diversas líneas de cooperación con varios países de África e Hispanoamérica, como es el caso de República Dominicana, Perú, República Democrática del Congo con el Banco de Sangre del hospital de Kinshasa, Senegal y Burkina Faso, informa Fundaspe en una nota de prensa. La mayoría de las veces esta colaboración está vinculada al fomento y divulgación de la donación altruista de sangre y en otros, como ha sido en el caso de Togo con la localidad de Agomé, con libros y material escolar que han recibido con especial entusiasmo.

A pesar de los numerosos avances realizados en ciertos aspectos, los derechos de los niños continúan siendo muy vulnerables en Togo, en especial a causa de la extrema pobreza que asola el país. Es imprescindible que las autoridades togolesas mejoren los ámbitos de la educación, la protección y la salud. Las profundas desigualdades existentes entre niños y niñas representan otro importante desafío a superar.