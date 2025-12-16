Nueva asociación: «El covid persistente nos obliga a pelear por nuestra salud"

«Vivimos una auténtica peregrinación, de especialistas en especialistas, y si tienes la mala suerte de caer con un médico que es negacionista, entonces ya no tienes nada que hacer». Arancha Barniol es la presidenta de la recién creada Asociación de Covid Persistente de Castilla y León. Las personas afectadas se han movilizado por redes sociales y grupo de WhatsApp para unir fuerzas para reclamar que vuelvan las desaparecidas unidades multidisciplinares. Solo en los grupos de las redes sociales hay 2.000 personas que mantienen el contacto porque comparten los mismos problemas.

Tras tres años de reuniones con el viceconsejero de Sanidad, Jesús García Cruces, la situación de los enfermos no ha cambiado. «Nos dijeron que como colectivo de afectados no podían hacer nada, que si queríamos reivindicar teníamos que formalizar una asociación». Hoy, con la recogida del certificado digital, la asociación estará legalmente constituida.

La cara visible de la asociación de León es Nicolás Cortés Bermejo. Nicolás se contagió de covid el 14 de marzo de 2020, el día en el que se decreta el Estado de Alarma. Desde ese día hasta octubre de 2023, cuando le practicaron una resección traqueal en Sevilla, todo fueron sufrimientos y reclamaciones. «Cuando empecé con los síntomas fue al médico de cabecera y había una sustituta que no quería atenderme. Era al principio de todo y me decía que llamara por teléfono. Yo no sabía si tenía covid. Me dio paracetamol y me envió para casa. Al día siguiente tuve que ir a urgencias al hospital y me dieron antibióticos y me mandaron para casa otra vez». Tres días después tuvo que volver al hospital y tuvieron que ingresarlo. «Estaba solo, a mi mujer no la informaban, hasta que un médico le dijo que tenía los pulmones destrozados, con neumonía». Un mes después, tras el alta, volvió a la consulta de neumología. «No podía respirar y me dijeron que la recuperación iría lenta, pero cada vez me ahogaba más». Las pruebas no detectaron que Nico había estado intubado en 2004 tras un accidente de moto. «No lo vieron, cuando volví a la consulta de neumología, dos años después, le tuve que hablar mal a la especialista, tenía 48 años y me ahogaba, no podía subir escaleras». La broncoscopia desveló la estenosis traqueal. «Me derivaron a Salamanca, me pusieron una prótesis que se atacó y tuvieron que volver a operarme». Con varias quejas y reclamaciones intermedias, lo derivaron a Sevilla, donde lo operaron en octubre de 2023. «En Salamanca tenían intención de dejarme la prótesis traqueal para siempre y cuando salí del quirófano de Sevilla ya podía hablar con normalidad. Ahora respiro bien, pero todo ese sufrimiento lo están pasando ahora otras personas, a las que no se les hace caso. Un paciente con covid persistente tiene que ser atendido por un equipo multidisciplinar». Salvo dolores de cabeza y cansancio, Nico puede llevar una vida normal. «Pero otros no tienen tanta suerte y tienen que pelear sin que les hagan caso».

Complicaciones

Una normalidad que no tiene Arancha Barniol. «Nos atienden por diagnósticos individuales, lo cargan todo en Medicina Interna y vamos de especialidad en especialidad». Arancha pasa revisiones médicas en cardiología, dermatología, unidad del dolor y medicina interna. Se infectó con el virus del covid el 25 de junio de 2020 y cinco años después le ha dado un diagnóstico de covid persistente. «En mi informe médico de octubre el año pasado pone por primera vez ‘long covid’». Tras contagiarse del SARS-CoV-2 ha desarrollado tres enfermedades autoinmunes, sufrió un ictus y varios microinfartos cerebrales, sufre amnesia, dolor y cefaleas crónicas, arritmias y problemas dermatológicos en las manos y los pies. «He pasado ocho veces el covid y cada vez me deja un poco peor».

Los pacientes piden que se acaba la peregrinación por las distintas especialidades y la recuperación de las unidades multisciplinares. «Los especialistas ven cada uno lo suyo y los hay que son negacionistas. A mí me han tachado de hipocondríaca y de histérica, que me inventaba los síntomas. Te mandan al psiquiatra».

Arancha es TCAE y se contagió de covid en la residencia en la que trabajaba en Valladolid. Cuando llegaron las vacunas se vacunó. «Estaba asintomática y me lo diagnosticaron en un test para incorporarme al trabajo. A las 24 horas empecé con síntomas y en casa me trataron con antibiótico». Las bajas médicas están muy controladas. «Hay gente que no puede trabajar y tiene que pelear en los juzgados las incapacidades, gastándose dinero para llevarlo a juicio».