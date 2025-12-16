Marcapasos de récord

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

Castilla y León se mantiene entre las comunidades autónomas con mayor tasa de implantes de marcapasos por millón de habitantes, según el XXII Informe Oficial del Registro Español de Marcapasos, elaborado por la Asociación del Ritmo Cardiaco de la Sociedad Española de Cardiología (SEC). El documento publicado en la Revista Española de Cardiología, analiza la actividad de estimulación cardiaca durante 2024 y refleja un crecimiento sostenido en la implantación de dispositivos, así como avances en monitorización remota.

128 hospitales españoles participaron en el registro, 16 más que en 2023, comunicando 26.412 implantes, lo que supone un incremento del 8,5% respecto al año anterior y del 60,8% frente a 2022. Aunque el número sigue aumentando, el informe advierte que solo se ha registrado el 56% de los dispositivos facturados en España, lo que pone de relieve la necesidad de mejorar la comunicación obligatoria de datos para garantizar la trazabilidad y la farmacovigilancia. El estudio confirma que Galicia, Castilla y León y Asturias continúan a la cabeza en implantes por millón de habitantes, una tendencia vinculada al envejecimiento poblacional.

En España, la tasa global fue de 989 unidades por millón, pero en mayores de 65 años ascendió a 4.652 unidades por millón. En Castilla y León, donde la población mayor representa más del 25%, esta cifra se sitúa por encima de la media nacional: 1.148 unidades por millón. Los hospitales de la comunidad que participaron en el registro incluyen el Hospital Universitario de Burgos, el Complejo Asistencial Universitario de León, el Hospital Universitario de Salamanca, el Clínico Universitario de Valladolid, el Río Hortega, el Complejo Asistencial de Palencia, el Hospital Virgen de la Concha (Zamora) y el Nuestra Señora de Sonsoles (Ávila). Entre los avances más destacados, el informe señala el crecimiento de los marcapasos sin cables, que alcanzaron 1.049 implantes en 2024, el 2,2% del total, con un aumento notable de los dispositivos que mantienen la sincronía auriculoventricular (41% frente al 27% en 2023). Aunque Cataluña lidera en número absoluto, el País Vasco presenta la mayor tasa ajustada por población. En Castilla y León, estos dispositivos se implantan de forma progresiva, aunque el informe apunta a una infrautilización general en España por el coste y la experiencia técnica.