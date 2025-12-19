Misa en León por el Rito Hispano-Mozárabe
El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, presidió este jueves en la Basílica de San Isidoro la celebración de la solemnidad de Santa María en el Rito Hispano-Mozárabe. Según el Calendario Litúrgico-Pastoral se recomienda celebrar la misa "en este venerable rito» que se celebra ocho días antes de la Navidad (el 18 de diciembre); por su parte, en el rito romano se celebra ocho días después del 25 de diciembre (el 1 de enero), pero con un contenido idéntico.