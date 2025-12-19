Misa en León por el Rito Hispano-Mozárabe

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, presidió este jueves en la Basílica de San Isidoro la celebración de la solemnidad de Santa María en el Rito Hispano-Mozárabe. Según el Calendario Litúrgico-Pastoral se recomienda celebrar la misa "en este venerable rito» que se celebra ocho días antes de la Navidad (el 18 de diciembre); por su parte, en el rito romano se celebra ocho días después del 25 de diciembre (el 1 de enero), pero con un contenido idéntico.