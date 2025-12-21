El cielo de León desde los barrios

El presidente de la ALA, José Gavilanes, con otros voluntarios miran al sol con gafas seguras para eclipses.VIRGINIA MORÁN

León es una de las ciudades con más días de sol. Durante 2025 se han calculado un total de 4.458 horas y 38 minutos de luz solar. Pero ayer apenas asomó unos débiles rayos al mediodía.

Era la víspera del solsticio de invierno, que en el hemisferio norte se produce este domingo 21 de diciembre a las 16.03 horas y durará 88 días y 23 horas. Es el día más corto del año debido a que el hemisferio norte se encuentra inclinado en su punto máximo respecto al Sol.

Debido a esta posición de la Tierra, los rayos solares impactan de manera más directa sobre el Trópico de Capricornio, ubicado a 23,5 grados de latitud sur, punto en el que el hemisferio norte recibe la menor cantidad de luz solar del año.

Esta posición de los hemisferios respecto al Sol es la que marca la entrada en el invierno astronómico. En junio se produce el mismo fenómeno en el hemisferio sur, mientras que en el norte el Sol alcanza su máxima altura y se da el fenónemo inverso: el día más largo y la noche más corta.

La Asociación Leonesa de Astronomía arrancó este sábado su programa de sus actividades de divulgación con el astro rey como protagonista. El próximo sábado, 27 de diciembre, la cita será con el cielo nocturno en la misma plaza de San Marcos.

La actividad, coincidiendo con el solsticio de invierno, es el preludio de un programa de observación diurna y nocturna que realizará en 2026 en los barrios de León.

A partir de enero, realizarán los visionados diurnos y nocturnos en San Mamés y Palomera, para proseguir con los demás barrios hasta culminar en el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, un acontecimiento astronómico que no es visible en España desde el año 1912 y que va a tener a León como una de las zonas mejor posicionadas para el evento.

Con el visionado del cielo diurno, la ALA quiere acercar a la población leonesa el sol e informar sobre el eclipse, con recomendaciones sobre las medidas de seguridad que hay que tomar y acceso a gafas apropiadas para contemplarlo sin dañar a la vista.

Además, de las medidas de precaución para disfrutar del eclipse solar total, el programa de la Asociación Leonesa de Astronomía por los barrios incluye, en las observaciones diurnas, las formas de observarlo sin gafas y con seguridad mediante la proyección sobre una caja oscura.

Otra de las actividades de este visionado diurno consiste en mirar al astro rey a través de un filtro Mylar por telescopio, que es el apropiado para la observación solar. Con la gran lente de visión lejana se podrán ver, en un día sin nubes, las eyecciones solares y las manchas.

Un experimento con el efecto lupa para advertir de los peligros de la observación directa del sol — en unos segundos se enciende un papel— formará parte del programa de actividades diurnas de la Asociación Leonesa de Astronomía por los barrios que se desarrollará de forma mensual hasta agosto.

En las visitas diurnas se mira al Sol con el telescopio SolarScope y gafas especiales y en las nocturas se verán constelaciones y la Luna

La actividad, con una duración aproximada de hora y media o dos, culminará con la construcción de un reloj de sol y una pequeña cámara oscuras y también se mostrará a través de láminas cómo se producirá el eclipse solar total.

La observación nocturna se programará en cuarto creciente y será un paseo a simple vista en el que los voluntarios de la Asociación Leonesa de Astronomía se ayudarán de un puntero para señalar las constelaciones más visibles como la Osa Mayor o el Boyero.

Las noches invernales, "excelentes para observar el cielo", permitirán ver el planeta Saturno, al que se unirán Júpiter a comienzos de enero y Venus desde mediados de febrero. Mercurio aparecerá en el cielo vespertino a lo largo de febrero.

Además, serán visibles las constelaciones que contienen las estrellas más brillantes, como Orión con Betelgeuse, Tauro con Alderabán, Can Mayor con Sirio - la estrella más brillante de la noche- y Géminis con Cástor y Pólux, enumera el Observatorio.

La unión de algunas de estas estrellas con otras adyacentes forman el llamado 'hexágono del invierno', característico de los anocheceres invernales, indica el Observatorio.

Con un telescopio se podrán adentrar en un visionado más cercano de la Luna y contemplar sus accidentes geográficos. «La Luna siempre es grato verla, pero elegimos el cuarto creciente porque es la franja que separa la luz de la sombra —terminador— y se ven muy bien sus cráteres y montañas», explica Pepe Gavilanes, presidente de la ALA.

Para tener la misma calidad de visión en cuarto menguante, «tendríamos que hacer la visita a las tres de la madrugada y cuando está llena, al darle de plano el sol se advierte con la misma nitidez», precisa.

Contemplar el espectáculo más bonito que ofrece el cielo desde cada barrio es la propuesta para 2026 de la Asociación Leonesa de Astronomía que arranca en los últimos sábados de diciembre como prueba de lanzamiento en la plaza de San Marcos, si bien todo depende de que las nubes no se interpongan en el paseo.

La Asociación Leonesa de Astronomía realiza esta actividad en colaboración con el Ayuntamiento de León y con todo el entusiasmo de sus voluntarios y voluntarias que se han propuesto acercar a los leoneses el cielo diurno y nocturno. Esta iniciativa novedosa se enmarca en los actos del 40 aniversario de la ALA, fundada el 25 de octubre de 1985.