La Policía de Asturias premia a la UME de León por la operación de búsqueda de Mari Trini

La desaparición de Mari Trini y su hija hace más de 38 años cabalga entre Asturias y León. Su titánica búsqueda también ha sido compartida. El caso, que sigue sin resolver, estuvo muy presente en los actos del 202 aniversario de la Policía Nacional en Asturias en los que la Policía de Asturias reconoció la «labor extraordinaria y la colaboración» de la UME de León.

El jefe superior de la Policía Nacional en Asturias, Jorge Ignacio Moreno Amatrían, entregó al teniente coronel del V Batallón de la UME de León (Biem V), Pablo Samaniego, una metopa con la leyenda «de la Policía Nacional al V Batallón de la UME» como muestra de gratitud por la titánica búsqueda que se llevó a cabo entre los días 2 y 5 de diciembre en la balsa minera de Berbes (Ribadesella).

Una tarea que supuso días de preparación y un despliegue logístico espectacular para afrontar el reto de una operación que, además de vaciar de agua la balsa, se encontró con grandes dificultades por la cantidad de lodos acumulados en su vaso. «El simple hecho de que la Policía Nacional cuente con la UME constituye en sí mismo un reconocimiento a nuestra labor constante a lo largo de los veinte años de servicio de la unidad», ha señalado el teniente coronel Samaniego tras el reconocimiento recibido el martes en Oviedo.

El mando de la UME en León valora especialmente la distinción recibida por venir «de una institución tan prestigiosa como la Policía Nacional». «Tiene un significado muy especial» y es «un estímulo para continuar trabajando con aún mayor ímpetu», apuntó en declaraciones a Diario de León.

Samaniego, que está al frente del Biem V de León desde septiembre de 2025, señala que la misión fue «una oportunidad excepcional para trabajar de manera conjunta con la Policía Nacional, afianzando nuestros lazos institucionales mediante el despliegue eficaz de capacidades específicas en un operativo solicitado por dicha institución».

Además, la búsqueda infructuosa de Mari Trini y su hija fue una ocasión para reforzar el «espíritu de servicio compartido por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que sitúa siempre la atención a la ciudadanía como primera prioridad y consolida nuestro compromiso con las víctimas y la sociedad», remarcó.

El teniente coronel apunta que «las principales dificultades técnicas surgieron por la acumulación masiva de lodo que se generaba conforme progresaban las labores de drenaje de la balsa», lo que complicó «significativamente la visibilidad y el acceso a las zonas críticas de búsqueda», tal y como se pudo observar en el seguimiento de las operaciones que realizó este rotativo.

Unas dificultades que fueron sorteadas gracias a «la flexibilidad operativa de la UME y el elevado nivel de preparación técnica de sus componentes». En este sentido, Samaniego destaca la amplia experiencia del batallón de emergencias «en operaciones complejas de búsqueda y rescate» para «superar estos obstáculos con rapidez y eficacia, demostrando una vez más la capacidad de adaptación de la unidad en entornos difíciles».

Encontrar a María Trinidad Suardíaz y su hija Beatriz no fue posible porque después de vaciar la balsa y trabajar duramente entre los lodos solo se encontraron los restos de una furgoneta, presumiblemente pertenecientes a la empresa que explotó hasta los años 50 la mina de espato flúor, y una bañera blanca.

La Policía había seguido una pista sólida, pero no había ni rastro de los vehículos que pertenecieron a Da Silva y que un vecino testificó que había visto arrojar a la balsa.

Sin embargo, la operación no fue estéril. Ha sido una ocasión para poner a prueba el operativo y una demostración de que la búsqueda de dos personas que llevan casi cuatro décadas desaparecidas se tomó muy en serio y con todos los medios disponibles.

«El trabajo integrado con la Policía Nacional ha confirmado el elevado grado de interoperabilidad alcanzado entre ambas instituciones, demostrando un entendimiento operativo plenamente consolidado que garantiza nuestra eficacia conjunta en futuras ocasiones», valoró el teniente coronel Samaniego.

La Policía Nacional de Asturias ha insistido en que la búsqueda de Mari Trini y su hija se retomará si aparecen nuevos datos, siempre a expensas de las órdenes e instrucciones que reciban como Policía Judicial. La Udev de Gijón investiga este caso desde que en el año 2000 fue interpuesta una denuncia en la Comisaría de la capital portuaria de Asturias por un hermano de Mari Trini y tío de Beatriz, ya fallecido.

La jueza Ana López Pandiella, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, junto a los sucesivos equipos de la Udev, han puesto un empeño especial en esclarecerlo. En 2016, la UME ya colaboró en la búsqueda de Mari Trini y su hija en la localidad leonesa de Matadeón de los Oteros, en el solar de la casa en la que la mujer vivió con Antonio Da Silva hasta abril de 1986, cuando le denunció por malos tratos.

«La acumulación masiva de lodo conforme progresaban las labores de drenaje de la balsa complicó el acceso a las zonas de búsqueda"