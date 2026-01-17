La solidaridad de Urbano González después de la muerte: dona sus órganos y el cerebro para investigación

La solidaridad de Urbano González no acaba con su muerte. El deportista y la cara visible de la lucha por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) ha donado todos sus órganos. Excepto los pulmones, afectados por la enfermedad, los órganos de Urbano ya están con destino a los donantes tras varias horas de intervención en la UCI del Hospital de León tras su muerte. Urbano también dejó escrito que se dispusiera de su cerebro para la investigación, que irá con destino al Instituto de Neurociencias de Salamanca, centro que tiene un convenio con el Hospital de León para recoger muestras cerebrales que se destinen al estudio de las enfermedades neurológicas.

Su mujer, Ana Carlota Amigo, se ha mostrado "orgullosa" con esta decisión de su marido. "En medio de este dolor tan intenso, estoy muy orgullosa y contenta con que pueda ayudar a otras personas con este su último gesto", asegura a este periódico. "Urbano ha susfrido muchos estos últimos días. La enfermedad le afectó a los ojos, tenía muchas palpitaciones y el cuerpo ya le estaba dando avisos".

Estos síntomas y el empeoramiento de la enfermedad en las últimas horas motivó su ingreso el viernes por la tarde "y hoy se ha ido. El dolor es muy fuerte, separarme de él me va a costar, pero estoy recibiendo palabras maravillosas de todo el mundo y con ayuda de mis hijos y la familia podré superarlo con el tiempo".

La capilla ardiente de Urbano González estará durante todo el domingo en Serfunle y el funeral se celebrará el lunes en la Basílica de la Virgen del Camino, de la que era devoto, a las cuatro de la tarde. Sus cenizas seposarán en el cementerio de Antimio de Arriba, de donde era su madre, y donde Urbano tiene un colmenar de avejas, su pasión y su profesión que le ha llevado a ser reconocido como una de los principales agricultores ecológicos de la provincia. "Descensará entre el cementerio y la naturaleza, que es lo que más le gustaba".

Urbano se convirtió en los dos últimos años en la cara más visible de la lucha contra la ELA de la provincia de León. Reivindicó y se posicionó a favor de las ayudas y los cuidados de calidad de los pacientes. Desde septiembre recibía el adelanto de la Junta de Castilla y León para el 100% de los cuidados, a la espera de que se pusiera en marcha la prometida financiación de la Ley Ela, que no llegó a disfrutar. La carta del Gobierno para anunciarle que le iban a valorar con el nuevo grado III + de dependencia personas con ELA en estado avanzado le ha llegado esta semana, a pocas horas de su fallecimiento. A esta ayuda, de unos 4.930 euros al me, se pueden acoger las personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en estado avanzado y que requieran cuidados 24 horas, como era el caso de Urbano desde que hace más de un año se practicaron una traqueotomía.