Urraca I en la Ruta Quetzal

León vuelve a ser destino este año de la 36 edición de la Ruta Quetzal para conmemorar el 900 aniversario de la muerte de la reina Urraca I. La expedición de los 200 estudiantes con los mejores expedientes de España se desplazará a las ciudades de León y Astorga como parte de un itinerario de dos semanas entre el 28 de junio y el 11 de julio que comenzará en Galicia. El proyecto, con el que colaboró la Junta de Castilla y León hasta el año 2010 y conocida hasta ese momento como Ruta Quetzal BBVA, está ahora patrocinada por la Agencia de Turismo de la Xunta y la colaboración de la asociación municipal Mar de Santiago. «Ruta Quetzal propone una nueva expedición en la que nuestros doscientos jóvenes participantes recorran las comunidades de Galicia y Castilla y León, en España, y el norte de Portugal, a lo largo de un viaje donde tendremos la oportunidad de rememorar algunos de los acontecimientos que escribieron importantes páginas en la historia del Reino de Galicia y de España, siguiendo los pasos de los monarcas que reinaron en él, y cuyos dominios se extendían desde el noroeste de la península hacia el sur, llegando hasta la ciudad de Lisboa y el río Tajo dentro del actual Portugal». Así se presenta en la página web oficial de la ruta esta expedición que tiene por título Tras las huellas de Urraca la Temeraria, 900 años del Reino de Galicia.

El legado de Miguel de la Quadra-Salcedo

Íñigo de la Quadra-Salcedo, hijo del legendario aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo, continúa con el proyecto que inició su padre en el que han participado varias generaciones desde los años 70 y que visitó León en varias ocasiones, la última en Astorga en 2024. «Nos hemos puesto en contacto con los ayuntamientos de León y Astorga para la organización del programa», asegura De la Quadra-Salcedo. Está previsto que el alumnado seleccionado este año en la expedición visite la Catedral de León, San Isidoro, Botines, el Palacio Episcopal de Astorga, la Vía de la Plata y el Camino de Santiago Francés. «Necesitamos que los ayuntamientos nos organicen todas las visitas y también la infraestructura para poder acampar con las ochenta tiendas de campaña que llevamos».

La Ruta Quetzal instalará su primer campamento en Vilanova de Arousa el 28 de junio. En la página web informan que «en la ciudad de León visitaremos uno de los conjuntos arquitectónicos de estilo románico más destacados de España, la basílica de San Isidoro, en cuyo panteón se encuentran enterrados los reyes de Galicia, García II y Urraca I. Además, descubriremos el sepulcro del rey Ordoño II, primer rey de Galicia, situado en la girola de la imponente catedral gótica que él mismo mandó construir, como señal de agradecimiento a Dios, por la victoria contra los árabes en la batalla de San Esteban de Gormaz».

En la expedición podrán participar jóvenes de ambos sexos nacidos en 2010 y que hayan cursado 3º ESO o 1º FPB en España, o curso equivalente en el extranjero, pero tengan residencia en España.

La selección de los concursantes se realizará a partir de valores académicos y meritorios. El valor académico computará un 70% de la nota total. El valor meritorio, el 30%, está dirigido a aquellos participantes que, además de cursar sus estudios de ESO, estudian algún idioma, realizan alguna actividad musical (instrumento, danza o canto) o practican algún deporte.