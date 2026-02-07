Lamira Hanni, la niña saharaui que llegó a León para pasar el verano y se quedó: «Quería estudiar y trabajar"

Lamira Hanni tiene 22 años. Llegó un verano a la casa de Valencia de Don Juan de Macu Ruano y David Aceves cuando tenía seis años gracias al programa Vacaciones en Paz. Nació en Auserd, un campamento de refugiados del Sáhara. La familia de Lamira ya tenía contacto con Macu, que acogió a su hermano mayor antes que a ella y después al más pequeño de la familia. Durante cinco veranos, Lamira disfrutó de sus vacaciones en un entorno tan nuevo para ella que hasta el agua que salía del grifo le causaba sorpresa. «Me preguntaba cómo podía ser que saliera tanta agua de ahí, de dónde venía, y que estuviera tan buena. La que bebía en los campamentos no sabe igual. Ir a la piscina era fantástico, nunca había visto tanta agua». Macu, su madre leonesa, recuerda el miedo que tenía Lamira a subir y bajas las escaleras, una construcción desconocida para ella hasta ese momento.

El programa Vacaciones en Paz permite a los niños saharauis salir de los campamentos, disfrutar, alimentarse bien y recibir asistencia médica en León. Asped, la asociación que gestiona el programa en León, busca familias para acoger este verano a más niños. De momento hay diez apuntadas y dos posibles que se incorporarán por primera vez al programa. «Pero necesitamos más, hasta veinte estaría muy bien». Así llegó Lamira a León y quiso quedarse.

«El programa terminó. Estuve dos años sin poder venir. El Sáhara no era lo mío después de ver todo lo que podía hacer aquí, las posibilidades de estudiar y trabajar que allí no tenía». Pero sus padres biológicos no lo vieron tan claro como ella. «Al ser una chica les daba pánico, no me dejaban, querían que fuera mi hermano el que viniera a estudiar, pero mis padres leoneses me escucharon y dijeron que o era yo o nadie». Ese fue el primer logro gracias al apoyo de su familia de León. «Ahora están más tranquilos al ver todo lo que he conseguido. Les envío dinero y siempre que puedo viajo a verlos. Cada vez que voy se me parte el alma, hay mucha necesidad y cosas que no se enseñan».

Con el proyecto Madrassa los niños y las niñas saharauis pueden convivir con sus familias españolas durante el curso escolar. Lamira empezó 3º de ESO en el IES Fernando I «con un año de retraso con respecto a mi edad. No sabía ni leer ni escribir ni casi hablar español». Con apoyos en el colegio y las clases particulares que pagaron sus padres de León acabó el Bachiller y estudió un grado medio de Gestión Administrativa. «Dudé si seguir los estudios en León o Benavente, opté por Benavente porque tenían menos gente en las clases y acabé grado superior de Administración y Finanzas en el Instituto León Felipe». En junio terminó las prácticas y desde entonces trabaja en una empresa de maquinaria en Villacé. «Estoy muy contenta y creo que ellos conmigo también. Espero poder seguir».

Le faltan palabras de agradecimiento para Macu y David. «Para mí pesan igual mis padres biológicos que los leoneses. Unos me dieron la vida y otros me han abierto oportunidades que de otra manera no podría tener".