Los 110 años de la leonesa Isaura Martín-Granizo: «Rezo, recibo visitas y descanso»

Isaura Martín-Granizo cumplió este sábado 110 años. La mujer más longeva de la ciudad de León, la segunda de la provincia, detrás de Teresa González Casado, con 113 años cumplidos, y la número veinte de toda España, instruyó en la música a varias generaciones de estudiantes durante su trayectoria profesional como profesora en el Conservatorio de Música de León y en el IES Juan del Enzina.

Como es tradición en su cumpleaños, recibió la visita de «las chicas del coro», un grupo de exalumnas de 70 y 80 años que no se olvidan de ella y la acompañan en este día para regalarle una cuelga, una tradición leonesa para celebrar los cumpleaños. Para todos sus alumnos tuvo ayer un recuerdo «Gracias por su confianza y su consideración, y espero no haber sido demasiado dura con ellos. Soy consciente de la fama que tenía, pero era porque yo consideraba que era lo mejor para su aprendizaje». Animó a los jóvenes que les gusta la música clásica «a que sean constantes y trabajadores y, sobre todo, que elijan muy bien el instrumento que quieren tocar, porque de ello dependerá en gran medida su realización como músicos. Y si lo que prefieren es la docencia, mucho ánimo y felicidades, porque no hay nada más duro, pero a la vez más gratificante, que enseñar a los demás».

Un día de felicitaciones

Aunque algo fatigada, porque el cuerpo ya se resiente del paso de los años, Isaura contestó a todas las llamadas de teléfono de familiares y amigos que la felicitaron en esta jornada tan especial. «Si le digo la verdad, el otro día no me acordaba de que fuera mi cumpleaños, me sorprendí de que ya hubiera pasado un año. El mes de septiembre estuve mala y me ingresaron en el hospital, lo superé y ahora estoy fastidiada, pero he llegado a cumplir años. Me encuentro cansada, que no es poco».

Está orgullosa de que «tantísimo tiempo después» amigas, exalumnas y familia «me tengan tan presente y me acompañen no solo en un día como hoy sino a lo largo de todo el año. Es señal de que algo he hecho bien en este sentido. Siempre he considerado las relaciones humanas algo esencial. Podríamos decir aquello de que tengo amigas hasta en el infierno».

Con un fuerte temperamento, Isaura fue una mujer adelantada a su tiempo. Viajó por toda Europa para participar en conciertos con sus alumnas y tenía en casa vinilos de música clásica cuando el mercado no estaba tan globalizado y era más difícil conseguirlos. Las llamadas ‘chicas de oro’ cosecharon múltiples éxitos en sus conciertos por toda España. Isaura ha dedicado toda su vida a la música.

Muy religiosa, cofundadora de la oenegé Manos Unidas en León, intentó rodearse siempre de amigas más jóvenes que ella para mantener el espíritu joven. «Me gustaría hacer muchas más cosas. La realidad es que, gracias a las personas que me asisten, puedo disfrutar aún de algunas cosas que me gustan. Estoy tranquila, recibo visitas descanso y rezo».

Sus costumbres

Isaura es muy creyente. En la mesita de noche junto a su sillón favorito en el salón siempre tiene una radio de pilas, en la que escucha Radio María. «Soy muy creyente y por eso tengo fe en una vida futura y mejor».

«No me casé. no he tenido hijos, pero tengo muchos sobrinos y eso es muy importante. Profesionalmente, estoy muy satisfecha con mi vida y humanamente estoy muy contenta, resume su estado de ánimo. «Cambiaría tantas cosas del mundo...» dice. Siempre ha sido una buena lectora del Diario de León. «Me gusta también ver la tele, pero ya me cuesta, y leer ya no puedo, pero escuchar música aún lo hago. Hasta hace poco usaba el móvil y tenía una Alexa, pero ya hoy lo manejo mucho menos, aunque hoy he hablado con mis amigas sin problema. Me gusta arreglarme y estar presentable, sigo siendo bastante coqueta. Poca cosa, pero para mí es importante».

Para Isaura, lo más importante de la vida son las personas que quiere y no la olvidan. «Mis sobrinos, mis nietos sobrinos, mi cuñada, el coro de exalumnas, mi inseparable Candi, eso es fundamental y les agradezco su tiempo y cariño».

Recuerdo a su hermano Miguel

Especial recuerdo tiene para su hermano Miguel Martín-Granizo, histórico e influyente arquitecto de León fallecido en el año 2023 a la edad de 94 años. «A pesar de las diferencias que pude tener con él, mi hermano Miguel fue una persona esencial en mi vida. Siempre estuvo pendiente de mí y también de mi hermana Pilar, y siempre pude contar con él para lo que necesitara. Además de ser un gran arquitecto y una persona humanista, con mucho sentido del humor y personalidad, al no haber tenido yo hijos, sus hijos y sus nietos, es decir, mis sobrinos y sobrinos nietos, llenaron, y aún llenan, de compañía y alegría mi vida».

Cuidada por su inseparable y querida Candi, recibe visitas casi todos los días. En su mesa hoy no faltan las flores de sus sobrinos, su inseparable radio de pilas, caramelos y una vela.