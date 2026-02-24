Jóvenes de León con implante coclear dan el tono

La tecnología complementa al lenguaje de signos. Cada vez más personas sordas apuestan por colocarse un implante coclear para comunicarse y relacionarse socialmente. Doce jóvenes con implante coclear darán este miércoles 25 de febrero un recital de poesía en el Centro Cívico del Crucero a las 18.00 horas. Los poemas, que describen las vivencias de los participantes, están redactados con la ayuda de la mediadora de comunicación, Lidia Fos. El acto, organizado por la Asociación de Familiares y Amigos del Sordo de León (Asfas León), de la que forman parte 76 familias, se celebra para conmemorar el Día Internacional del Implante Coclear.

Mario Benavides López tiene 12 años y es uno de los jóvenes que participará en esta actividad organizada por Asfas León (Asociación de Familiares y Amigos del Sordo de León) para visibilizar el avance tecnológico que permite a las personas sordas integrarse y llevar una vida casi normalizada. A cada paso tecnológico que avanza surgen nuevas necesidades para la completa adaptación a un sistema de electrodos implantados al cerebro que hay que renovar cada siete años.

Mario nació con baja audición y una infección acabó dejándolo sordo cuando no había cumplido aún los tres años. Aprendió el lenguaje de signos, que todavía recuerda aunque desde que lleva el implante coclear casi no lo utiliza. Su madre, María López, de la junta directiva de Asfas León, califica a esta generación joven de «nuevos sordos». Los implantes, la rehabilitación continua y las adaptaciones hacen emerger a un nuevo perfil de persona sorda que también tienen nuevas necesidades sociales y educativas.

«Uniendo voces» es un encuentro en el que participarán también adultos usuarios de prótesis auditivas. Para participar en este café coloquio que comienza a las 17.00 horas hace falta inscripción previa al 665 665 525.

El implante coclear es una técnica con la que se consigue que una persona con sordera profunda pueda oír a través de la estimulación eléctrica de las células acústicas dentro del oído interno. A Mario los sonidos le llegan directamente al cerebro. Funciona como un BluTube tanto para la voz humana como para los sonidos electrónicos como los del móvil. En clase, los profesores de Mario llevan un micrófono adaptado para que cada vez que hablan pueda percibir sus voces. Para ello tiene que estar atento. «Si estoy haciendo algún ejercicio y de pronto el profesor habla deprisa, hay frases o palabras que me pierdo», asegura.

Ahora no tengo necesidad de utilizar la lengua de signos. Necesitamos más una mediación comunicativa, con tradución simultánea" Marío Benavides

El implante coclear cambió la vida de Mario y la manera de comunicarse y socializar. «Ahora no tengo necesidad de utilizar la lengua de signos. Los implantes me permiten socializar». El implante coclear está subvencionado por la administración pública hasta los 26 años. A partir de esa edad, las personas con dificultades auditivas asumen el gasto de la compra de los aparatos que necesitan para oír, que rondan los 3.000 euros y que tienen una vida útil de siete años.

Gran avance tecnológico

María López destaca la importancia de que la sociedad comprenda el gran avance que esta tecnología ha significado para las personas sordas. «Casi todos los niños lo llevan, aunque puede haber casos concretos para los que no están indicados. El santo más importante se ha dado porque ahora se están implantando a personas adultas, aunque el mayor porcentaje de operados corresponde a la población infantil».

«Quiero que todos los niños que son sordos y sus familias conozcan que gracias al implante pueden llevar una vida muy normalizada. Yo aprendí y me adapté gracias a la asociación».

El proceso de adaptación es lento. «Prima más la adaptación que la audición», asegura María. Por eso, una vez implantados los electrodos, las frecuencias del sonido se van adaptando cada quince días. «El trabajo con el logopeda es importante, durante tres días a la semana, para acostumbrar al cerebro a escuchar esos sonidos como algo natural».

El primer implante coclear se realizó el 25 de febrero de 1957 a cargo de los doctores André Djourno y Charles Eyriès, que hicieron oír a una persona totalmente sorda. Este día se conmemora la fecha de la primera operación exitosa y el espíritu de innovación y colaboración que transforma vidas a través de la tecnología.