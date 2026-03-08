Entreculturas se moja por la infancia
La carrera solidaria suma 800 dorsales en una jornada marcada por la lluvia pero que no desdibujó el objetivo ni el ánimo de los participantes
La lluvia deslució la carrera de Entreculturas, que no bajó ni un ápice el ánimo de los corredores que se animaron a participar en una cita que recurre al deporte para concienciar, visibilizar y recaudar fondos para la educación de la infancia. Estge año, Entreculturas se mojó una vez más, y en este caso literalmente, por destinar a la infancia refugiada en Sudán del Sur y República Democrática del Congo.
Los niños y las niñas del colegio de los Jesuitas en León prepararon el compromiso de esta edición en las aular y este sábado apoyaron el encuentro con su participación en la carrera que tuvo dorsales también para los adultos que corrieron los 5 y los 10 km. En total, 800 dorsales vendidos y doce ganadores en las distintas categorías.
Los tres primeros puestos en categoría de masculinos en los 5 kilómetros fueron Jaime Campelo Muñoz, Jaime Campelo Pérez y Abel Díaz García.
En la categoría femenina ganaron Elea Serano Martínez, Asi García Merino y María Crespo Fierro.
En los 10 kilómetros masculinos llegaron en los tres primeros puestos Miguel Ángel Rabanbal San Román, Rubén Martínez Barreiro y Roberto Jiménez.
En la categoría femenina ganaron Noelia Sabugo Sousa, Ana Alonso Vega y Marta Alonso Fernández.
La decimoquinta edición de Corre por una Causa cuentó con la implicación de María Pérez, doble medallista olímpica de marcha atlética, que participó como embajadora del circuito y refuerzó el vínculo entre deporte y transformación social.
La prueba de León es una de las principales citas del circuito estatal, que este año recorre 16 ciudades, y que se enmarca en una edición especialmente significativa por la celebración de sus 15 años.