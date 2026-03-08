Entreculturas se moja por la infancia

La lluvia deslució la carrera de Entreculturas, que no bajó ni un ápice el ánimo de los corredores que se animaron a participar en una cita que recurre al deporte para concienciar, visibilizar y recaudar fondos para la educación de la infancia. Estge año, Entreculturas se mojó una vez más, y en este caso literalmente, por destinar a la infancia refugiada en Sudán del Sur y República Democrática del Congo.

Los niños y las niñas del colegio de los Jesuitas en León prepararon el compromiso de esta edición en las aular y este sábado apoyaron el encuentro con su participación en la carrera que tuvo dorsales también para los adultos que corrieron los 5 y los 10 km. En total, 800 dorsales vendidos y doce ganadores en las distintas categorías.

Los tres primeros puestos en categoría de masculinos en los 5 kilómetros fueron Jaime Campelo Muñoz, Jaime Campelo Pérez y Abel Díaz García.

En la categoría femenina ganaron Elea Serano Martínez, Asi García Merino y María Crespo Fierro.

En los 10 kilómetros masculinos llegaron en los tres primeros puestos Miguel Ángel Rabanbal San Román, Rubén Martínez Barreiro y Roberto Jiménez.

En la categoría femenina ganaron Noelia Sabugo Sousa, Ana Alonso Vega y Marta Alonso Fernández.

La decimoquinta edición de Corre por una Causa cuentó con la implicación de María Pérez, doble medallista olímpica de marcha atlética, que participó como embajadora del circuito y refuerzó el vínculo entre deporte y transformación social.

La prueba de León es una de las principales citas del circuito estatal, que este año recorre 16 ciudades, y que se enmarca en una edición especialmente significativa por la celebración de sus 15 años.