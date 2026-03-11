El 28 de abril, ensayo del eclipse de Sol en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, inició una ronda de reuniones con las asociaciones de astronomía de la provincia con el objetivo de conocer los puntos más adecuados para la observación del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto de 2026, así como recabar información que permita planificar con antelación las medidas de seguridad, movilidad y protección civil.

Así, mantuvo un primer encuentro con representantes de la Asociación de Astronomíade León, quienes destacaron que toda la provincia constituye un lugar privilegiado para observar el fenómeno, por lo que recomiendan a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios en vehículo.

Según explicaron, el eclipse podrá observarse desde cualquier punto que cuente con una vista despejada hacia el oeste, sin necesidad de acercarse a lugares específicos y recordaron que no será determinante la contaminación lumínica, ya que tendrá lugar al atardecer.

Para comprobar

Como referencia, indicaron que el próximo 28 de abril el Sol se situará en una posición muy similar a la que tendrá el día del eclipse, por lo que recomiendan comprobar ese día si desde el propio domicilio o barrio se puede observar el sol alrededor de las 20.30 horas. Si es visible desde ese punto, también se podrá ver el eclipse el 12 de agosto.

Desde la Asociación de Astronomía del Bierzo comentaron que los vecinos podrán observar el eclipse desde sus propios barrios siempre que dispongan de un lugar con el horizonte despejado hacia el oeste. No obstante, insistieron en la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad y utilizar gafas especiales homologadas para eclipses.

El colectivo organizará un acto de observación en colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada y trabaja con centros educativos de la comarca para informar al alumnado sobre el fenómeno astronómico y, especialmente, sobre las normas básicas de seguridad para su observación.

La Subdelegación del Gobierno continuará en los próximos días esta ronda de contactos con el objetivo de recopilar información sobre posibles puntos de observación y actividades divulgativas que puedan organizarse con motivo de este fenómeno astronómico.

De forma paralela, y a través de la Diputación de León, se solicita información a los ayuntamientos de la provincia para conocer si tienen previsto organizar actividades o puntos de observación, lo que permitirá planificar con antelación las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y gestionar posibles concentraciones de personas. De este modo, se establecerá una hoja de ruta provincial con prioridad en la protección de las personas, la gestión de la movilidad y la anticipación ante incidencias en los puntos de observación.