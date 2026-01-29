León queda fuera de la misión científica de Hawai para el eclipse

Una mujer observa el sol durante el eclipse parcial que se produjo en 2025, con la Asociación Leonesa de Astronomía.fernando otero

La expedición Wind Solar Sherpas que lidera la astrofísica Shadia Habbal, de la Universidad de Hawai, para la observación del eclipse solar total de 12 de agosto de este año se va a Burgos. Dentro de los cuatro potenciales sitios de observación que el equipo encontró durante el viaje a España el verano pasado, dos se encontraban en la provincia de León y otros dos en Burgos.

«Terminó coincidiendo que los dos seleccionados fueran en la provincia de Burgos, principalmente por la combinación de observabilidad y alojamiento», explica Danilo Torres, encargado de logística de Solar Wind Sherpas.

«En principio, a nosotros nos acomodaba más la cercanía a León, pero terminó resultando que los mejores sitios que encontramos, bajo el criterio de la logística, estaban en provincia de Burgos», señaló. Las dificultades para encontrar un alojamiento cercano a las zonas idóneas para el visionado han lastrado la posición privilegiada de León para acoger a este grupo de científicos que viaja por el mundo en busca de eclipses.

Una casa rural ubicada en Padilla de Abajo (Burgos), a 133 kilómetros de León, es el lugar elegido para la base de operaciones de Wind Solar Sherpas y allí se ubicará un equipo de ocho personas. El otro lugar con el que han avanzado las conversaciones es un mirador en el camino Pico Trigaza, en el ayuntamiento de Valmala, a 40 kilómetros de Burgos. «Se trata de un refugio abandonado, que el ayuntamiento podría habilitar para nosotros», apunta Torres. En este mirador se situará un grupo de 5-6 personas procedente de la República Checa y asistido por un coordinador chileno.

El equipo de la doctora Habbal lleva tres décadas observando eclipses solares para obtener información sobre fenómenos en la corona del astro rey que solo es visible durante este evento astronómico. El proyecto empezó en 1995 con un eclipse en la India. «El eclipse total de Sol es la única instancia donde se puede observar la corona solar desde la Tierra», apuntaron durante su visita a León.

El eclipse del 12 de agosto de este año será visible en Groenlandia, Islandia y toda la franja norte de la península desde La Coruña a Baleares

La expedición usa cámaras de efectos de luz blanca y espectrómetros para obtener imágenes de altísima resolución que dejan constancia gráfica de lo que el ojo humano percibe en un instante fugaz. Las investigaciones sobre la corona solar han descubierto que esta parte del Sol —la capa más externa del astro rey— es más caliente que su superficie y estas altas temperaturas causan tormentas solares.

La investigación de la corona del Sol tiene aplicaciones prácticas muy concretas sobre la tecnología que se mueve alrededor de la Tierra. Satélites, GPS y otros dispositivos pueden ser afectados por las tormentas solares que se producen en esta parte del Sol, especialmente en los picos del ciclo de once años del astro.

La provincia de León es un enclave privilegiado para el turismo estelar por la calidad de sus cielos y amplias zonas con escasa contaminación lumínica

El eclipse solar total es una oportunidad para el turismo en León ya que está en la franja de observabilidad más potente. El fenómeno astronómico solo se podrá ver en Groenlandia, una pequeña franja de Islandia y en España la visualización entra por el noroeste y coge toda la franja norte de la península hasta llegar a las islas Baleares desde Cataluña.

«La provincia de León es un enclave privilegiado para el turismo estelar debido a la calidad y limpieza de sus cielos», señala el patronato provincial de Turismo de León en el folleto con la oferta de ubicaciones idóneas para el eclipse solar total del 12 de agosto, que coincide con las ya populares Perseidas.

Con el apoyo de la Asociación Leonesa de Astronomía y la Asociación Astronómica del Bierzo, se proponen como algunos de los mejores lugares en las diferntes comarcas para visitar León en esas fechas. Además de la oferta de La Camperona en Sabero, incluyen Las Lomas, en la capital leonesa, Cuadros; la Vega del Condado; el entorno de Riaño; y las Reservas de la Biosfera de Los Argüellos, Alto Bernesga, Babia y Omaña y Luna.

En El Bierzo, el Mirador de las Estrellas de Rodrigatos de las Regueras, El Cueto en Sancedo, el entorno de Folgoso de la Ribera, Corullón y Peña do Seo. Además, se destaca en Ancares, los enclaves de Balouta, Tejeira y Valle de Ancares.

En el área del Grupo de Acción Local Montañas de Teleno y Cabrera se destaca a Truchas como destino turístico Startlight, acreditado por la Fundación Starlight, y enclaves en Maragatería. El Camino de Santiago, en sus diferentes itinerarios Francés, Vadiniense, San Salvador, Vía de la Plata y Camino de Invierno, también está recomendado en los itinerarios de «Una provincia escrita en las estrellas».