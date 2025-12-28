Piden no usar el coche en León el día del eclipse total de Sol

El año astronómico se despide con la Luna en cuarto creciente, con Saturno de canto y con Júpiter que muestra cuatro de sus múltiples satélites, los descubiertos por Galileo. Habrá que esperar a febrero de 2026 para que se produzca un eclipse de Sol que no se verá en León y, 15 días después, uno de Luna, que tampoco será visible desde este horizonte leonés, que, sin embargo, será protagonista absoluto el 12 de agosto cuando, desde cualquier punto de la provincia, se podrá disfrutar del eclipse total de Sol, un espectáculo único que no se veía por estas tierras desde 1912.

La Asociación Leonesa de Astronomía (ALA) miró anoche al cielo para intentar disfrutar del último espectáculo del año. La noche en la que la Luna de diciembre mostró su mejor perfil estaba nublada. «Cuando la Luna está llena no se aprecian igual sus relieves, sus montañas y sus valles. En cuarto creciente se puede observar la zona del terminador, que separa la luz de la sombra», destaca José Vicente Gavilanes, presidente de la asociación. Las nubes no acompañaron a este acontecimiento de despedida del cielo de 2025.

Última oportunidad del año también para ver a Saturno, al oeste y muy cerca de la Luna, que se muestra de canto adornado por una fina línea, como se ven los anillos. «La órbita de Saturno se completa cada 30 años. Desde la perspectiva de la Tierra va cambiando su perfil. Ahora lo vemos de canto. A partir de 2026 se irá poniendo poco a poco de frente y la mejor inclinación para verlo con todos los anillos será dentro de nueve años. Los peores años, cuando más de perfil ha estado, han sido 2024 y 2025, pero es digno de ver porque se aprecia que está atravesado por una fina línea, que son sus anillos».

Hacia el Este está Júpiter, una gran esfera con cuatro de sus múltiples satélites, los galileanos, llamados así porque fueron descubiertos por Galileo en 1610. Io, Europa, Calisto y Gamínedes están visibles, si las nubes lo permiten, en esta época del año, para despedir el cielo de León en 2025. Habrá que esperar a febrero de 2026 para un eclipse de Sol y otro de Luna que no se verán en el horizonte de León.

Será el 12 de agosto de 2026 cuando la provincia de León se convierta en un escenario de excepción para disfrutar del eclipse total de Sol, un «espectacular acontecimiento» para el que se prepara también la ALA que ya ha mantenido reuniones con la Diputación de León, la Subdelegación del Gobierno, la Delegación de la Junta y ayuntamientos. «Se podrá ver desde cualquier sitio de la provincia en el que no haya montañas que tapen el horizonte o edificios altos». La asociación elaborará unos días antes un mapa con los lugares de la ciudad de León en los que se puede acudir para disfrutar de un espectáculo que ha movilizado a la comunidad científica.

Ciencia

«Los científicos, expertos en astronomía procedentes de distintos puntos del mundo como Hawái, Canadá, Alemania o Estados Unidos ya tienen sus reservas hechas en la provincia. Para los que no son expertos, los aficionados, cualquier lugar será buena para disfrutarlo. Hemos localizado algún punto del campus universitario de León, en el aparcamiento al lado del estadio de fútbol, o el río Bernesga, donde ponen los fuegos artificiales. Pero habrá más». Gavilanes aconseja utilizar lo menos posible el coche. «Por la experiencia que hemos visto en otros países, se producen colapsos importantes en las carreteras, poniendo en peligro las vías de acceso en caso de una emergencia. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque en agosto es temporada de incendios. Con estos puntos en la ciudad, queremos evitar problemas de desplazamientos y atascos. Nuestro consejo es que no se mueva el coche».

La asociación aprovechará los días previos al eclipse para organizar talleres divulgativos. «Mostraremos cómo mirar al Sol, porque hay que tener mucho cuidado para no provocar daños irreversibles en los ojos», destaca Gavilanes. Las gafas tienen que estar homologadas con ISO 12312-2. «Hay que comprarlas con esa numeración, no valen otras. Se pueden adquirir en centros especializados o por internet. También pueden reservarlas en nuestra asociación, que hemos hecho un pedido de unas 2.000. Hay que tener mucho cuidado con dónde se adquieren».

Cuanto más se aproxime la fecha más difíciles serán de encontrar «y seguramente los precios suban». El precio ahora está entre los 4 y los 5 euros. «No caducan nunca no se conservan bien y no se estropean, y se podrán utilizar para los otros dos eclipses parciales de Sol que nos esperan en 2027 y 2028, que se conocen como Trío Ibérico de Eclipses».

El eclipse total de Sol es un fenómeno único «para el que no tenemos experiencia», asegura Gavilanes, porque además de que se hará de noche en plena tarde, baje la temperatura y se levante el viento «la experiencia de otros eclipses es que se sobrecargará la telefonía móvil, de tantas personas que estarán compartiendo el acontecimiento».