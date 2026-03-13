El biógrafo leonés del papa León XIV
El leonés Rafael Lazcano, oriundo de Mondreganes, presentó este jueves en León su biografía del papa León XIV arropado por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, y el profesor del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid Isaac González Marcos, entre otras personalidades.
El libro nace del conocimiento personal del autor del agustino Robert Prevost y el análisis de su obra.
El acto tuvo lugar en la parroquia Nuestra Madre del Buen Consejo de la capital leonesa.
Lazcano define a Prevost como «más tranquilo» que Francisco pero con un mensaje más «potente».