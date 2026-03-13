El biógrafo leonés del papa León XIV

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El leonés Rafael Lazcano, oriundo de Mondreganes, presentó este jueves en León su biografía del papa León XIV arropado por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, y el profesor del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid Isaac González Marcos, entre otras personalidades.

El libro nace del conocimiento personal del autor del agustino Robert Prevost y el análisis de su obra.

El acto tuvo lugar en la parroquia Nuestra Madre del Buen Consejo de la capital leonesa.

Lazcano define a Prevost como «más tranquilo» que Francisco pero con un mensaje más «potente».