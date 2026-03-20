Leoneses con síndrome de Down que dan valor a las empresas y a la sociedad

El empleo es una de las asignaturas pendientes para «la inclusión, la autonomía y la dignidad» de las personas con síndrome de Down, afirma Mamen Pardo, presidenta de la asociación Down León-Amidown.

«La falta de oportunidades, prejuicios o expectativas» lastra la «inclusión laboral plena» de estas personas. «No es solidaridad, es justicia social y dignidad», señaló la presidenta durante la mesa redonda del inicio de los actos del Día del Síndrome de Down —21 de marzo— y del 30 aniversario de la asociación.

Amidown nació en 1996 y diez años después consiguió, a través de un convenio, que dos personas accedieran a un empleo público en el Ayuntamiento de León. Actualmente tiene 70 personas usuarias con síndrome de Down y otras diversidades funcionales y un total de 15 están trabajando en el sector público y privado.

Rubén Valenciano es el veterano. Cumple veinte años como ordenanza, actualmente destinado en la Policía Local. La concejala Vera López, de Bienestar Social, reflejó la labor de este trabajador municipal: «Su jornada pueden ser 50 o 60 paseos con documentación entre la Policía Local y la alcaldía».

Todo va sobre ruedas, «hasta que llega la hora de hablar de fútbol y le tocan al Madrid», ironizó la concejala. Esto suele ocurrir la mañana de los lunes como en tantas conversaciones en cualquier lugar de trabajo. Rubén, concluyó, «es un compañero más que a veces nos arregla los momentos complicados» y es también «el alma de las fiestas», añadió.

Laura también trabaja en la Concejalía de Bienestar Social desde hace veinte años. Una de sus tareas es la gestión de la cesión de los espacios públicos municipales a entidades. «Nos dan muchas lecciones», apuntó la concejala al señalar que «la inclusión puede ser un concepto teórico, pero el día a día es otra cosa».

El acceso a la función pública de las personas con discapacidad es mediante la reserva del 2% en las oposiciones, que les puede dar opción a una plaza o a entrar en una bolsa de empleo, como el caso de Rubén Solera. «Es necesario promover a las personas con discapacidad intelectual en ese dos por ciento», señaló Mónica Rodríguez, responsable de Empleo de Amidown.

«No hay que convencer a la sociedad de que son capaces y cada vez lo son más», subrayó Josean Idoeta, director de Soltra en León y presidente de la Asociación Sídrome de Down de Guipúzcoa como padre de un joven con doble cromosoma 21. Desde la experiencia personal y empresarial abogó por acuerdos concretos con las administraciones públicas, como se hace ya en el País Vasco para la reserva de plazas específicas en Educación y Sanidad: «Hay que colaborar conjuntamente para que se puedan conseguir», «no son solo empleos, son proyectos de vida», subrayó.

Mónica Diéguez de Dayvo, una empresa de marketin digital, presentó la experiencia con Andrea desde hace seis años, una joven de 31 años Down que forma parte del equipo de recursos humanos. Andrea escanea, archiva y hace fotocopias de documentos. Entró con la pandemia y el confinamiento obligó a parar su trayectoria. La directiva es la segunda jefa de esta joven que reconoció que le cuestan los cambios, pero «me voy adaptando», aseguró Andrea en una espontánea intervención. El trabajo le permite «hacer cosas nuevas para ser más autónoma y tener una vida independiente».

«Nos hemos ido adaptando con coordinación y el esfuerzo y constancia de nuestra compañera», apuntó la directiva. Diéguez señaló que la inclusión «es una oportunidad real de crecimiento para las empresas y para las personas».

La asociación Raquel Villa, de Leroy Merlin, relató la experiencia con dos trabajadores con síndrome de Down. Gracias a Amidown, con la que empezaron a colaborar con prácticas, alcanzaron en León el 4% de personas con discapacidad, sobre una plantilla de 120 trabajadores, que tiene como meta esta empresa dentro de sus objetivos de «formación, cuidado del talento e inclusión.

Se inventaron un puesto nuevo la inclusión: separar el cartón del plástico. «No sabíamos cómo hacer la selección y el proceso más chulo, con juegos, dinámicas y entrevistas». Javi y Andrea a Leroy Merlin hace dos años. «El equipo se volcó en su acogida y Javi es un trabajador impresionante y Andrea tiene un carácter tan social que la valoramos para otro puesto en contacto con los clientes», explicó Villa.

Sobre la aportación de la diversidad al clima laboral contó que «el año pasado, el día del Síndrome de Down nos tuvo en ascuas porque dijo que quería darnos una sorpresa. Llegó el día y a la hora del descanso nos puso a todos a bailar». Próximamente, cambiarán una de las cenas de empresa por comida para que Andrea pueda asistir.

Cero absentismo y expectativas de larga permanencia en la empresa son otros aspectos positivos que destacó sobre la inclusión. «Están en el top de la excelencia», recalcó.

La digitalización de las empresas, acelerada tras la pandemia, ha hecho que el nicho de empleo en el sector de administración de las empresas para las personas con discapacidad intelectual se haya volatilizado. Amidown mira al comercio y la hostelería. McDonals de León es una empresa pionera y Gema el ejemplo de 15 años de inclusión en sus diferentes centros en la capital. Para muchas personas es la que reparte los globos. «Ningún niño se ha ido sin su globo aunque no lo quisiera», señaló René Mira al poderar la capacidad persuasiva de Gema.

«El trabajo se capacitó con ella», subrayó. «Gema ayuda en los kioskos de pedidos, ayuda a recoger las bandejas y siempre está alegre», añadió. «Solo ha faltado por una operación de cataratas», enfatizó. «Me siento a gusto en mi trabajo, quiero seguir trabajando, ganar dinero y tener un piso», subrayó la mujer, de 42 años. Es la ‘chica McDonalds’ más conocida de León.