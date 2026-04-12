Más de 800 leoneses se movilizan para pedir empatía con el párkinson, en fotos

La carrera de 8,5 kilómetros de máximo recorrido partió de San Marcos y se desarrolló por las márgenes del Bernesga entre las 11.00 y las 13.00 horasVirginia Moran

La solidaridad leonesa con pacientes y familiares que sufren párkinson se multiplica en el 20 aniversario de Párkinson León. Más de 800 personas participaron este domingo en la nueva edición de Run for Parkinson's, una iniciativa mundial para visibilizar la enfermedad que se desarrolla en diversas ciudades españolas.

"Estamos muy satisfechos de la afluencia de personas que se han sentido próximas y solidarias con nosotros", señaló el presidente de la entidad, Bernardino Prieto Fernández al destacar la alta cifra de participantes. "Empezamos con 200 o 300 participantes y hoy hemos pasado la cifra de 800 inscritos", apuntó.

"Es un éxito, porque además se ha multiplicado en los dos últimos años. Está prendiendo en la sociedad, nos da visibilidad y se está perdiendo ese sentimiento de sentirte culpable por tener la enfermedad", explicó Prieto.

El párkinson, recordó, es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene marcha atrás, "pero sí se puede ralentizar un poco". Con ejercicio físico y medicación adecuada "se puede tener una calidad de vida aceptable, sabiendo que dependes de muchas cosas para los demás", admitió.

La carrera de 8,5 kilómetros de máximo recorrido se desarrolló por las márgenes del Bernesga entre las 11.00 y las 13.00 horas y participaron corredores y corredoras, andarines, modalidad marcha nórdica e infancia.

Desde personas mayores como Jesús, sacerdote misionero de 82 años, afectado de párkinson a jóvenes como Valentín y Javier que han querido sumar su inquietudes deportivas a una causa solidaria y representantes de colectivos sociales como Asprona, Alzhéimer León y otras entidades, se sumaron a la convocatoria de Párkinson León.

Con muchas actividades lúdicas, música y animación fueron recibidos los corredores y andarines a su llegada a San Marcos. Uno de los actos más emotivos fue la entrega de un ramo de flores a la campeona nacional de tenis de mesa, Nuria Santos, una leonesa que a sus 42 años acaba de ser diagnosticada de la enfermedad, al igual que a Alberto y Juanjo, también participantes. "Todavía no me lo creía, quiero seguir adelante y dar las gracias por el cariño que estoy recibiendo", enfatizó emocionada.

Más de 3.000 personas están diagnosticadas de párkinson en la provincia leonesa, sobre un total de 160.000 en España según cifras estimativas. Pacientes y familias "no solo afrontan los retos de una enfermedad crónica y neurodegenerativa. También se enfrentan a situaciones que las hacen sentirse invisibles, juzgadas, o tratadas como si hubieran perdido el control de su propia vida", enfatizó el manifiesto que leyeron la concejala de Bienestar Social, Vera López, el gerente de Servicios Sociales de la Junta en León, Juan Antonio Orozco, Pedro Barrio, gerente de Asprona y Mar.

La enfermedad de Parkinson se manifiesta de muchas maneras. Algunas son visibles y otras no. "Hay temblor, lentitud, bloqueos en la marcha o rigidez", pero también "hay ansiedad, insomnio, pérdida de olfato y otros síntomas que pasan desapercibidos en medio del ritmo acelerado de la vida y la sociedad, pero que generan incomprensión y actitudes discriminatorias hacia estas personas", advierte. El manifiesto advirtió de la discriminación que supone dudar de la capacidad de alguien por tener temblor, cuando se ignora la palabra de quien vive con párkinson, cuando la falta de equilibrio o dificultades en el habla provocan burlas y cuando el diagnóstico pesa más que la trayectoria, el talento y la experiencia.

En el Día Mundial del Párkinson, que se celebra cada 11 de abril, las personas que se solidarizaron en León con esta causa pidieron que la sociedad mire con más empatía, se detenga para comprender y pregunte si alguien necesita ayuda. Acompañamiento y compromiso, recalcaron, son necesarios todos los días del año no un solo día. También apelaron al compromiso de instituciones, centros de trabajo y de la sociedad en general. "Convivir con el párkinson ya es un reto, la discriminación no puede ser uno más", concluyó el manifiesto.