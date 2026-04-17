Los venezolanos de León se resisten a volver a su país

«Todavía no es el momento de volver, hasta que no pase al menos año y medio no se podrá tomar una decisión». Cuando se cumplen cien días con Delcy Rodríguez al frente del gobierno como presidenta encargada, el presidente de la Asociación de Venezolanos Integrados de León, Tirso Alfonso González, asegura que «de volver, muy poca gente. Más de la mitad de los venezolanos que viven en León está pensando en quedarse aquí».

En León viven 4.000 venezolanos y la mayoría tienen una estabilidad laboral y familiar. «Casi la mitad todavía están en situación irregular. Incluso los que han llegado en los últimos meses, de una manera o de otra, se han ido estabilizando, porque los que vienen lo hacen para trabajar, no para recibir ayudas, incluso muchos de ellos ya tienen contrato indefinido, se han ido estabilizando en la Comunidad, en Palencia, Valladolid, León».

Para González, la estabilidad económica en España «aunque os quejéis» en nada se parece a los problemas que todavía arrastra Venezuela. «Tendrá que pasar al menos año y medio para que veamos los resultados, de momento, nadie quiere volver, aquí están instalados, con trabajo y los hijos van al colegio».

El presidente de la Asociación de Venezolanos de León, Tirso Alfonso González.Ángelopez

El arraigo y «la posibilidad de comprar un piso, que en Venezuela no existe, para nosotros es un paraíso. En Venezuela nunca hubo posibilidad de crédito para la clase obrera, y eso hace que la gente tenga aquí una economía más estable».

Los venezolanos que tienen pensado volver a su país «no lo quieren hacer ahora. Hará que esperar a que se medio estabilice la situación cuando pase algo más de un año» porque, de momento, hay pocos cambios en el país tras la intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro. «Hay que esperar a que la situación sea medianamente digna porque no sabemos si la cosa va a ir bien o no, no lo sabemos, porque suponiendo que vaya muy bien todo, tardará mucho tiempo en que podamos estar allí igual que estamos aquí, donde nos podemos arreglar para comer incluso con poco dinero. En Venezuela, hoy todavía no es viable». Pese al levantamiento de las sanciones de Estados Unidos al sector petrolero, la situación económica todavía no llega. «La economía de Venezuela cerró el año pasado por encima del 600% de inflación y este año va por el mismo camino, no varía mucho. Hay un problema estructural de destrucción de muchos años. Quisiéramos que la situación se solucione ya, pero no es viable».

Todavía hay mucho riesgo

Por la experiencia de otros países «sabemos que hay mucho riesgo porque si la intervención es muy rápida se puede empeorar la situación». Los venezolanos afrontan cambios «que todavía no se perciben a nivel de calle», pese a que el presidente de la asociación venezolana de León valora que el control del país ya no esté en manos»de fuerzas subversivas» y señala a grupos iraníes y cubanos. «No hablo del pueblo cubano, sino a esa oligarquía secreta y cerrada que fundaron los hermanos Castro y que es lo mismo que pasó después en Venezuela y que hoy ya no están. La inmensa mayoría han tenido que salir por la intervención de Estados Unidos».

Tres meses y medio después de la detención de Nicolás Maduro, los venezolanos esperan la convocatoria de elecciones. «Maduro no está, pero no hay que olvidar que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge son parte del problema, contribuyeron, generaron y ayudaron a que el problema creciera. Ahora están liderados por Trump porque saben que si no lo hacen les cae una gorda, una persona de esa estirpe no cambia, son profesionales del mal. Hacen cosas presionados por Trump pero siguen haciendo cosas para ellos» por lo que la situación va más lenta «para la gente de a pie, aunque sustancialmente son importantes» entre los que González destaca «el descenso de la delincuencia, los secuestros exprés o los robos, que en Venezuela eran el pan de cada día».

Una inflación descontrolada y salarios que no llegan a los 4 euros al día por persona recomendado por la ONU hacen que vivir en Venezuela siga siendo insostenible. «En Venezuela se sigue pasando hambre y esperamos que todo vaya mejorando» a la espera de que se convoquen elecciones en el país. «La constitución de Venezuela dice que si hay una asencia permanente del presidente por un máximo de 90 días, tiene que haber elecciones, y eso no parece que vaya a pasar todavía. Hay que convocar elecciones y se están pasamdo de ese plazo».

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, planea presentarse a las próximas elecciones presidenciales del país suramericano, para las que todavía no hay fecha, según se desprende de la documentación registrada por su abogado en Estados Unidos, informa la agencia Efe. Unas elecciones a las que también concurrirá la premio Nobel de la Paz Ana Corina Machado, a la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entrega este sábado la Medalla de Oro, así como de la Medalla Internacional al presidente electo de este país, Edmundo González Urrutia. El acto tendrá lugar en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica. «Lamentablemente, no podré asistir, pero habrá un montón de venezolanos para recibirla».