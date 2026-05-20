¿Qué ocurrió tal día como hoy, 20 de mayo?

'El Chapo' Guzmán, el 22 de febrero del 2014, cuando fue arrestado.

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Un 20 de mayo de 2016, hace ahora diez años, México concedió a Estados Unidos la extradición del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán para ser juzgado.

También, un día como hoy llegaron los primeros prisioneros al campo de concentración de Auschwitz, en Polonia (1940); se constituyeron las Cortes de Aragón (1983), y se dictó la primera sentencia de la colza, corregida y aumentada en posteriormente por el Supremo español (1989).

Día Mundial de las Abejas

Día Mundial de la Metrología

Día Internacional del Ensayo Clínico

1873.- Levi Strauss y Jacob Davis obtienen la patente estadounidense sobre el proceso de colocación de remaches en pantalones de trabajo masculinos que dio origen a los vaqueros.

1882.- Austria-Hungría, Alemania e Italia firman el Tratado de la Triple Alianza.

1927.- Reino Unido reconoce la independencia de Arabia Saudí.

1932.- La norteamericana Amelia Earhart se convierte en la primera mujer en realizar un vuelo trasatlántico en solitario desde Canadá a Irlanda.

1940.- Llegan al campo de concentración de Auschwitz (Polonia) los primeros prisioneros, 30 delincuentes alemanes reincidentes venidos de Sachsenhausen.

1983.- Constituidas en Zaragoza las Cortes de Aragón, tres siglos después de ser abolidas.

1989.- Primera sentencia del caso colza. La Audiencia Nacional condena en un primer juicio a 13 aceiteros, del total de 38 personas procesadas, y establece que no hubo homicidios sino delito contra la salud pública e imprudencia temeraria. En 1992, el Tribunal Supremo elevó las condenas.

1992.- El FC Barcelona gana por primera vez la Copa de Europa de fútbol al vencer por 1-0 al Sampdoria de Génova, en el estadio de Wembley (Londres).

1993.- Felipe González recibe el Premio Carlomagno por sus esfuerzos en pro de la unidad europea.

1994.- El bioquímico colombiano Manuel Elkin Patarroyo es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica por el descubrimiento de la primera vacuna sintética contra la malaria.

2002.- Timor Oriental se convierte en Estado soberano.

2007.- El futbolista brasileño Romario logra a los 41 años su gol número mil, cifra mítica solo alcanzada por Pelé.

2009.- Se estrella un avión militar en la isla de Java y mueren 101 personas de las 109 que iban a bordo.

2010.- Investigadores estadounidenses anuncian que han producido la primera célula sintética, un paso que acerca la ciencia a la creación de vida artificial.

2016.- México concede a Estados Unidos la extradición del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán para ser juzgado.

2019.- Google y las grandes tecnológicas de EE. UU cortan sus suministros al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.

2022.- Estados Unidos saca a ETA de su lista de organizaciones terroristas. El 3 de mayo de 2018, la banda terrorista había anunciado su disolución definitiva.

2025.- El Parlamento húngaro ratifica la salida del país de la Corte Penal Internacional.

- Todos los países de la OMS adoptan un histórico acuerdo para luchar contra la próxima pandemia.

NACIMIENTOS

1799.- Honoré de Balzac, novelista francés.

1806.- John Stuart Mill, economista inglés.

1908.- James Stewart, actor estadounidense.

1915.- Moshe Dayan, militar y político israelí.

1918.- Edward B. Lewis, científico estadounidense y Premio Nobel de Medicina 1995.

1943.- Al Bano, cantante italiano.

1944.- Joe Cocker, cantante británico.

1946.- Cherilyn Sarkisian ‘Cher’, actriz y cantante estadounidense.

1951.- Antonio Gutiérrez, sindicalista español.

1981.- Iker Casillas, futbolista español.

1985.- Christopher Frome, ciclista británico.

DEFUNCIONES

1834.- Marqués de Lafayette, militar y político francés.

1841.- José María Blanco ‘White’, poeta español.

1885.- Manuel M. Flores, poeta mexicano.

1998.- Ricardo Franco, director de cine español.

2007.- Norman Von Nida, jugador golf australiano.

2012.- Robin Gibb, cantante y compositor del grupo Bee Gees.

2013.- Ray Manzarek, músico estadounidense, fundador y teclista de The Doors.

2016.- Miguel de la Quadra-Salcedo, reportero y atleta español.

2019.- Niki Lauda, piloto austriaco de automovilismo.

- Fernando Domecq Solís, ganadero español.

2020.- Adolfo Nicolás Pachón, sacerdote jesuita.

2021.- Francisco Brines, poeta español.