A prueba de terremotos

Publicado por Efe Redacción Ciencia Creado: Actualizado:

La pirámide de Keops ha resistido terremotos sin grandes daños, lo que demuestra que los antiguos constructores egipcios desarrollaron técnicas muy eficaces que dieron lugar a una estabilidad estructural notable, a pesar de que no contaban con las teorías modernas de la mecánica de suelos ni de la sismología.

La gran pirámide de Keops (Egipto) lleva unos 4.600 años en pie y ha salido indemne de terremotos como el de 1847, con una magnitud de 6,8 puntos, o el de 1992, que fue de 5.8.

Un equipo encabezado por el Instituto Nacional de Investigación en Astronomía y Geofísica (NRIAG) de Egipto estudió las características de este monumento que le confieren esa resistencia a los movimientos telúricos y publicó sus resultados en Scientific Reports.

El estudio demuestra que «los antiguos constructores egipcios poseían unos conocimientos prácticos y empíricos excepcionales, acumulados a lo largo de generaciones», dijo el primer firmante del artículo Mohamed ElGabry, del NRIAG.

A través del método de prueba y error, desarrollaron técnicas arquitectónicas y de construcción muy eficaces, que dieron lugar a una estabilidad estructural notable, incluida una buena resistencia a los terremotos, a pesar de que no contaban con las teorías modernas de la mecánica de suelos ni de la sismología, recordó.

Estabilidad estática

El investigador consideró probable que muchas de las características que contribuyen al buen comportamiento de la pirámide durante los terremotos se eligieran principalmente por motivos de estabilidad estática y durabilidad. Los investigadores registraron las vibraciones ambientales generadas, por la actividad humana o los cambios climáticos, en 37 puntos alrededor de la pirámide, incluyendo sus cámaras internas, los bloques de construcción y el suelo adyacente.

Vibración natural

Los resultados señalan que toda estructura tiene una velocidad de vibración natural, es decir, la mayor parte de la gran pirámide vibra con una frecuencia natural muy similar (alrededor de 2,3 hercios).

Esto apunta que «todo el monumento se comporta como una estructura altamente coherente y bien integrada, en lugar de como un conjunto de partes conectadas de forma laxa». Una homogeneidad que reduce las tensiones internas durante los temblores, explicó.