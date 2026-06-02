¿Qué ocurrió tal día como hoy, 2 de junio?
En 2004, el pesquero español 'O Bahía' se hunde con diez tripulantes en la Costa da Morte, cerca de las islas Sisargas, en A Coruña
El 2 de junio, pero de hace 120 años, fallecía en extrañas circunstancias Mateo Morral, autor del atentado contra los Reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg el día de su boda; en 1921 era botado en Cartagena el primer submarino de construcción en España, el B-1; y hoy cumple 60 años el cantautor español Pedro Guerra.
Día Mundial de Lucha contra la Miastenia Gravis (enfermedad neuromuscular rara).
Día Internacional de la Trabajadora Sexual.
1453.- El Condestable de Castilla, Álvaro de Luna, caído en desgracia ante el rey Juan II, es decapitado en Valladolid.
1782.- Se establece en Madrid el Banco de San Carlos, base del Banco Español de San Fernando, que se transformó después en el Banco de España.
1899.- Rendición de 'Los últimos de Filipinas', un grupo de soldados españoles ignorantes de la pérdida de soberanía que resistieron durante 337 días el asedio de tropas filipinas.
1906.- Mateo Morral, autor del atentado contra los Reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, el día de su boda, muere en extrañas circunstancias tras ser detenido y conducido al cuartelillo de Torrejón de Ardoz (Madrid).
1908.- El poeta y diplomático nicaragüense Rubén Darío presenta al rey Alfonso XIII de España sus credenciales como embajador.
1921.- Botadura en Cartagena del primer submarino construido en España, el B-1.
1946.- Referéndum en Italia (2 y 3 de junio) que decide abolir la monarquía y establecer una república constitucional.
1953.- Isabel II fue coronada reina de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la Abadía de Westminster.
1963.- Faisal, príncipe regente de Arabia, firma el decreto de abolición de la esclavitud en el país.
1966.- La sonda lunar Surveyor I, de Estados Unidos, llega a la luna después de un vuelo de tres días.
1975.- Más de 150 prostitutas se encierran en la Iglesia de Saint-Nizier de Lyon (Francia) por su mala situación y el desprecio que sufren las mujeres que, siendo su decisión, trabajan como servidoras sexuales. Su conmemoración dio origen al Día Internacional de la Trabajadora Sexual.
1982.- Neus Soldevilla, conocida como 'la dulce Neus', es condenada a 28 años de prisión por inducir a su hija menor, Marisol Vila, al asesinato del esposo y padre, el industrial catalán Juan Vila.
1989.- Estreno de la película 'El club de los poetas muertos', protagonizada por Robin Williams.
1999.- El escritor alemán Gunter Grass, Premio Príncipe de Asturias de las Letras.
2003.- El orbitador 'Mars Express', de la primera misión europea al planeta Marte, despega con éxito desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán.
2004.- El pesquero español 'O Bahía' se hunde con diez tripulantes en la Costa da Morte, cerca de las islas Sisargas, en A Coruña.
2010.- Un taxista mata a tiros a 12 personas y causa heridas a otras 25 en distintas zonas del turístico condado de Cumbria (Inglaterra) y después se suicida.
2012.- El expresidente egipcio Hosni Mubarak es condenado a cadena perpetua.
2014.- El rey Juan Carlos I anuncia que abdica del trono de España en favor de su hijo Felipe de Borbón y Grecia.
2015.- Joseph Blatter dimite como presidente de la FIFA tras ser imputado por presunta corrupción.
2018.- El socialista Pedro Sánchez promete su cargo como presidente del Gobierno español (tras moción censura a Mariano Rajoy), jornada en la que los consellers del Govern catalán de Quim Torra toman posesión y se desactiva el art. 155 que suspendía la autonomía catalana.
2021.- La nadadora paralímpica española Teresa Perales, Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
NACIMIENTOS
1740.- Donatien Alphonse François, Marqués de Sade, escritor francés.
1904.- Johnny Weismuller, actor estadounidense, conocido por sus interpretaciones de Tarzán.
1922.- Juan Antonio Bardem, cineasta español.
1938.- Carlos Garaikoetxea, político vasco.
1940.- Constantino II, rey de Grecia.
1941.- Charlie Robert Watts, músico británico, integrante de los Rolling Stones.
1952.- Benito Floro, entrenador de fútbol español.
1963.- Pepe Viyuela, actor y humorista español.
1966.- Pedro Guerra, cantautor español.
1978.- Dominic Cooper, actor británico.
1988.- 'Kun' Agüero (Sergio Lionel Agüero del Castillo), futbolista argentino.
DEFUNCIONES
1882.- Giuseppe Garibaldi, paladín de la independencia y la unidad de Italia.
1970.- Bruce McLaren, piloto automovilista neolandés.
1978.- Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid.
1987.- Andrés Segovia, guitarrista español.
1996.- Pilar Lorengar, soprano española.
2008.- Mel Ferrer, actor y director estadounidense.
2010.- Josefina Cotillo 'La Polaca', bailaora y actriz española.
2016.- Rodolfo Rodríguez,'El Pana', torero mexicano.
2017.- Jack O'Neill, surfero californiano inventor del traje de neopreno.
.- Jeffrey Tate, director de orquesta británico.
2022.- Nobuyuki Idei, empresario japonés, presidente de Sony.
2023.- Miguel Angel Sánchez, activista del movimiento LGBTI en España.
2025.- José Luis Olaizola, escritor español.
.- José Luis Sanchís, consultor político español.