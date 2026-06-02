¿Qué ocurrió tal día como hoy, 2 de junio?

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El 2 de junio, pero de hace 120 años, fallecía en extrañas circunstancias Mateo Morral, autor del atentado contra los Reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg el día de su boda; en 1921 era botado en Cartagena el primer submarino de construcción en España, el B-1; y hoy cumple 60 años el cantautor español Pedro Guerra.

Día Mundial de Lucha contra la Miastenia Gravis (enfermedad neuromuscular rara).

Día Internacional de la Trabajadora Sexual.

1453.- El Condestable de Castilla, Álvaro de Luna, caído en desgracia ante el rey Juan II, es decapitado en Valladolid.

1782.- Se establece en Madrid el Banco de San Carlos, base del Banco Español de San Fernando, que se transformó después en el Banco de España.

1899.- Rendición de 'Los últimos de Filipinas', un grupo de soldados españoles ignorantes de la pérdida de soberanía que resistieron durante 337 días el asedio de tropas filipinas.

1906.- Mateo Morral, autor del atentado contra los Reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, el día de su boda, muere en extrañas circunstancias tras ser detenido y conducido al cuartelillo de Torrejón de Ardoz (Madrid).

1908.- El poeta y diplomático nicaragüense Rubén Darío presenta al rey Alfonso XIII de España sus credenciales como embajador.

1921.- Botadura en Cartagena del primer submarino construido en España, el B-1.

1946.- Referéndum en Italia (2 y 3 de junio) que decide abolir la monarquía y establecer una república constitucional.

1953.- Isabel II fue coronada reina de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la Abadía de Westminster.

1963.- Faisal, príncipe regente de Arabia, firma el decreto de abolición de la esclavitud en el país.

1966.- La sonda lunar Surveyor I, de Estados Unidos, llega a la luna después de un vuelo de tres días.

1975.- Más de 150 prostitutas se encierran en la Iglesia de Saint-Nizier de Lyon (Francia) por su mala situación y el desprecio que sufren las mujeres que, siendo su decisión, trabajan como servidoras sexuales. Su conmemoración dio origen al Día Internacional de la Trabajadora Sexual.

1982.- Neus Soldevilla, conocida como 'la dulce Neus', es condenada a 28 años de prisión por inducir a su hija menor, Marisol Vila, al asesinato del esposo y padre, el industrial catalán Juan Vila.

1989.- Estreno de la película 'El club de los poetas muertos', protagonizada por Robin Williams.

1999.- El escritor alemán Gunter Grass, Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

2003.- El orbitador 'Mars Express', de la primera misión europea al planeta Marte, despega con éxito desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán.

2004.- El pesquero español 'O Bahía' se hunde con diez tripulantes en la Costa da Morte, cerca de las islas Sisargas, en A Coruña.

2010.- Un taxista mata a tiros a 12 personas y causa heridas a otras 25 en distintas zonas del turístico condado de Cumbria (Inglaterra) y después se suicida.

2012.- El expresidente egipcio Hosni Mubarak es condenado a cadena perpetua.

2014.- El rey Juan Carlos I anuncia que abdica del trono de España en favor de su hijo Felipe de Borbón y Grecia.

2015.- Joseph Blatter dimite como presidente de la FIFA tras ser imputado por presunta corrupción.

2018.- El socialista Pedro Sánchez promete su cargo como presidente del Gobierno español (tras moción censura a Mariano Rajoy), jornada en la que los consellers del Govern catalán de Quim Torra toman posesión y se desactiva el art. 155 que suspendía la autonomía catalana.

2021.- La nadadora paralímpica española Teresa Perales, Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

NACIMIENTOS

1740.- Donatien Alphonse François, Marqués de Sade, escritor francés.

1904.- Johnny Weismuller, actor estadounidense, conocido por sus interpretaciones de Tarzán.

1922.- Juan Antonio Bardem, cineasta español.

1938.- Carlos Garaikoetxea, político vasco.

1940.- Constantino II, rey de Grecia.

1941.- Charlie Robert Watts, músico británico, integrante de los Rolling Stones.

1952.- Benito Floro, entrenador de fútbol español.

1963.- Pepe Viyuela, actor y humorista español.

1966.- Pedro Guerra, cantautor español.

1978.- Dominic Cooper, actor británico.

1988.- 'Kun' Agüero (Sergio Lionel Agüero del Castillo), futbolista argentino.

DEFUNCIONES

1882.- Giuseppe Garibaldi, paladín de la independencia y la unidad de Italia.

1970.- Bruce McLaren, piloto automovilista neolandés.

1978.- Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid.

1987.- Andrés Segovia, guitarrista español.

1996.- Pilar Lorengar, soprano española.

2008.- Mel Ferrer, actor y director estadounidense.

2010.- Josefina Cotillo 'La Polaca', bailaora y actriz española.

2016.- Rodolfo Rodríguez,'El Pana', torero mexicano.

2017.- Jack O'Neill, surfero californiano inventor del traje de neopreno.

.- Jeffrey Tate, director de orquesta británico.

2022.- Nobuyuki Idei, empresario japonés, presidente de Sony.

2023.- Miguel Angel Sánchez, activista del movimiento LGBTI en España.

2025.- José Luis Olaizola, escritor español.

.- José Luis Sanchís, consultor político español.