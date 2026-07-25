El edificio del cine Abella en León

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

El 16 de septiembre de 1964, Antonio Fernández Álvarez solicito licencia para construir un edificio de Viviendas de Renta Limitada en un solar de la entonces Avda. 18 de Julio (hoy Avda. Padre Isla) de acuerdo con un proyecto firmado por Ramón Cañas del Río y su hijo Ramón Cañas Represa, bajo la dirección facultativa de los mismos y con la intervención de Mariano González como aparejador.

Proyectaron las viviendas con estructura de hormigón. Sin sótano. La planta baja con tres locales comerciales: uno grande al fondo del solar pensado para Cine y otros dos a la calle abrazando un profundo portal con portería, escalera y ascensor para subir a ocho niveles con 23 viviendas (las dos últimas retranqueadas), distribuidas entre la calle, dos patios interiores y otro posterior. Y en lo más alto un sobreático con un pequeño piso para el portero. Dispusieron la fachada principal con discreta portada entre los escaparates de los locales. En el bloque de viviendas, picudos cuerpos en voladizo revestidos de gresite que abren grandes huecos de esquina. Entre los cuerpos volados, terrazas amparadas por barandillas de tubo y chapa plegada que se prolongan ante las ventanas, bajo dinteles de gresite entre paños de ladrillo cara vista con juntas verticales continuas. Las líneas de forjados y barandillas generan una lectura horizontal, mientras que la superposición de terrazas y miradores introduce una marcada tensión ascensional que dinamiza el alzado y equilibra una composición próxima a planteamientos expresionistas y neoplásticos… Otra vez la arquitectura de Cañas Represa… Aunque las transformaciones posteriores hayan deteriorado parcialmente su imagen, el inmueble sigue siendo un documento arquitectónico de gran interés para comprender el proceso de modernización urbana de León y la consolidación de una arquitectura residencial que aspiraba a integrarse, sin complejos, en los discursos del Movimiento Moderno tardío.

Más que un simple edificio de viviendas, constituye una pieza significativa del paisaje urbano del desarrollismo leonés y un testimonio de las aspiraciones de modernidad de la ciudad durante los años sesenta… En septiembre de 1965, Antonio Fernández solicitó permiso para construir un cine en el local que ocupa parte de la planta baja del edificio construido y el patio posterior cubierto: el inolvidable Cine Abella… pero eso es otra Historia.