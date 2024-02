Naiara, ganadora de 'OT 2023': "Estoy cumpliendo el sueño de mi abuela y eso es un orgullo"

Publicado por 20 minutos

Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Parece que fue ayer cuando OT 2023 llegó a Prime Video, pero han pasado tres meses. Doce semanas en las que los espectadores se han ido encariñando de los concursantes de un programa que, como suele pasar cuando este formato descansa, vuelve con la fuerza suficiente para batir récords y conquistar corazones. Como así lo ha hecho la propia Naiara, quien logró la victoria este lunes en la gran final tras recibir un 49% de los votos.

Esta zaragozana de 26 años, que era la veterana de su edición, se hizo con el trofeo del talent y los 100.000 euros de premio -además de los 9.000 euros que ganó por ser tres veces favorita-. Y lo hizo tras enfrentarse a un reto igual de difícil que otros a los que se ha enfrentado, pues eligió Sobreviviré, el potente tema de Mónica Naranjo.

Después de la euforia de haberse convertido en la flamante ganadora, y tras una más que esperada primera fiesta de fin de programa, la cantante está con la mirada puesta en su carrera musical y agradecida por todo lo vivido, como así reveló en declaraciones a varios medios entre los que se encontraba 20minutos.

¿Cómo está tras ganar OT 2023?

Estoy ahora mismo que no me creo lo que me está pasando, estoy en shock. Es muy fuerte, tengo un sentimiento pleno dentro de mí, estoy supercontenta y superorgullosa. Qué puedo decir, que ganar OT no pasa todos los días, estoy muy feliz.

¿Está contenta de cómo se ha mostrado en el programa?

Sí, estoy muy contenta de lo que soy, de lo que represento. Soy una chica muy curranta. Me independicé a los 17 años y desde entonces he trabajado muchísimo, llevo sin verano desde los 17 años. Y muy orgullosa de lo que he construido en mí, de lo que soy hoy por hoy.

De repente tiene 100.000 euros en el banco, más los 9.000 por ser favorita. ¿Cómo es haberse llevado tal premio?

Juro que no es algo que esté en mi cabeza, no estoy pensando 'tengo 100.000 euros'. Para mí el dinero no tiene un valor fuerte, el dinero va y viene. Me quedo con el orgullo de haber ganado y no el premio, sino haber ganado todo lo que he vivido en el concurso, toda la experiencia, todo lo que me llevo, mis compañeros…

¿Pero tiene alguna idea de en qué gastarlo? ¿Algo para su coche?

Obviamente, para mi coche se vienen cositas (ríe). Pero quiero seguir formándome, quiero aprender a tocar el piano, a componer mejor, a nutrirme, a formarme... Ahora mismo siento que estoy como en el punto más ambicioso de mí a nivel creativo, sé lo que quiero ser, lo que le quiero mostrar a la gente de mí, lo que quiero que le llegue a la gente.

Su abuela decía que iba a llegar muy lejos, ¿ha podido hablar con ella?

Sí, y con mi madre. Mi abuela es todo para mí, ella y mi madre son mis referentes en la vida. Mi abuela siempre me decía que su sueño era ser cantante y actriz y que estoy cumpliendo su sueño por ella. Para mí, eso es realmente un orgullo.

¿Ha llegado a ser consciente de que estaba en un reality en el que la grababan las 24 horas del día?

Llega un punto en el que sabes que te están grabando, y quien diga que no miente, pero te da igual. Al principio piensas 'me están grabando, no me puedo sacar un moco tranquilamente'. Y luego ya te da igual y te sacas el moco tranquilamente.

Usted venía de hacer bolos en orquestas, ¿cree que esas tablas la han ayudado?

Sí, para mí la orquesta ha sido todo, es donde he crecido. He tenido un jefe maravilloso que ha sido como mi padre y me ha enseñado a cantar mejor, a interpretar. En la orquesta he ido poco a poco evolucionando a nivel artístico, luego al llegar aquí ha sido mucho más. Pero la orquesta me ha servido de mucho para soltarme, para estar en contacto con el público. Son como pequeños conciertos que, a veces, son un poco más difíciles, porque he cantado en pueblos donde la gente pasa de tu cara, terminas de cantar y no te aplauden. En OT la gente te quiere, están esperando para verte y recibes el cariño, pero en la orquesta cantas para gente que no te conoce y le das igual.

¿Se ha quedado con ganas de cantar algún tema en OT 2023?

Pues pedí Madrid City y esa no se podía (la cantó Ana Mena en la final). Pero en general, he tenido un repertorio bastante variado, he hecho de todo: El farsante, Despechá, La cigarra…

Se ha hablado fuera sobre la amistad que tiene con Lucas, si era algo más… ¿Cómo ha vivido todo esto?

No me afectó. En Navidad me dijeron mis amigos lo que pasaba entre él y yo fuera, pero... ¿No pueden ser amigos una mujer y un hombre? Para mí Lucas es mi hermano, es un amor incondicional, un apoyo enorme. Si él fuera una chica, no dirían nada. Puede haber amistad entre un hombre y una mujer, pueden ser mejores amigos.

Cuando se acabó la final y fueron a la fiesta, ¿le preocupaba algo de fuera que quisiera preguntar?

No, pregunté si estaba todo bien y me dijeron que sí, que ya hablaríamos más tranquilamente. Ese era día para estar de fiesta.

¿Entonces no han entrado en redes?

Sí, pero hemos estado un poco viendo memes. He visto uno que salgo en una moto haciendo un caballito y pone 'Naiara yéndose al Bershka con los 100.000 euros' (ríe).

Dentro de la Academia hemos visto un poco de uno de sus singles, que sonaba muy urbano, ¿qué más está por venir en su carrera musical? ¿Por dónde la va a llevar?

Quiero tirar por ahí. De todas formas, en el panorama musical no todo el mundo se centra en algo, yo quiero tener un repertorio de música con el que te puedas sentir identificado en muchos aspectos: una balada, una canción para que te rompas bailando en la discoteca... Creo que he encontrado aquí el punto por donde quiero tirar y quiero ser un poco urbana pero melódica, que siempre destaque mi voz, mi presencia, el poderío que quiero transmitir a la gente.

¿Con el look también quiere transmitir?

Obvio. Para mí el look es muy importante, es lo primero que ves de alguien. He intentado cuidar al máximo mi imagen ahí dentro, ya no porque me estén viendo, sino porque me encanta. Yo en mi día a día lo primero que hago después de levantarme, lavarme la cara y ducharme, es maquillarme. Y ya elijo mi outfit y, con lo que me he puesto, me siento empoderada para afrontar el día.

¿Cree que se ha resignificado la palabra 'chonismo' gracias a usted?

No sé qué está pasando fuera, no me ha dado tiempo a mirar apenas. No sé qué está pasando con lo del chonismo, pero de verdad, que vivan las chonis, las pijas y viva todo. Lo que quiero transmitir a todo el mundo es que soy una persona libre y sin prejuicios, que lo que quiero ser lo soy, que si me quiero hacer el eyeliner hasta la ceja, me lo hago y lo que me diga el de al lado me da igual. Quiero transmitir a la gente que cada uno sea lo que quiera, que se ponga lo que quiera, que quieran a quien quieran, que hagan lo que les dé la gana. La vida solo es una. No hay nada más bonito en la vida que ser lo que uno quiere sin que nadie le juzgue. La base de todo en la vida es respetar. ¿A ti no te gusta que lleve una falda? Pues no te la pongas, pero deja que yo me la ponga. ¿Un chico se está besando con un chico? ¿Y qué pasa? Que cada uno sea libre, que haga lo que le dé la gana.

¿Qué espera que pase a partir de ahora?

Quiero seguir trabajando y ya tengo el foco puesto en lo que quiero ser, lo que quiero hacer. Y a trabajar. Obviamente, me voy a dejar aconsejar por personas que sepan más que yo. Vengo de mi casa prácticamente, tampoco entiendo mucho de esto. Y quiero dejarme guiar por la gente que quiero y la gente que sabe y a trabajar, no hay otra. La vida es trabajo, esfuerzo y sacrificio.