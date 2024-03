Cillian Murphy, la atómica explosión del gran favorito al Óscar

Publicado por Nora Cifuentes / EFE Verificado por Creado: Actualizado:

Actuar es como hacer el amor: no hables de ello, hazlo”. La frase pertenece a Joanne Woodward pero la citaba, en esta ocasión, Cillian Murphy. Lo hacía en una entrevista con GQ, una de las pocas que concede para todas las que podría estar realizando, y de ahí las mencionadas palabras.

Porque Cillian Murphy nunca ha estado “interesado en esas cosas”, que vienen asociadas a la fama: “Soy una mierda en cualquier otra cosa que no sea ser actor”, dijo a NME, “soy una mierda en ser una celebridad, una mierda en las alfombras rojas, una mierda en las entrevistas... Soy una mierda en todas las cosas que implica el trabajo promocional”.

Pero, a pesar de ello, aquí está Cillian Murphy: su fama explotó, valga la redundancia, con ‘Peaky Blinders’. Ahora ha alcanzado niveles atómicos con ‘Oppenheimer’. Y es que el actor está viviendo el mejor momento de su carrera y todo apunta a que va a llevarse a casa un Óscar que acompañe al resto de premios (entre ellos el del Sindicato de Actores y el BAFTA) por una interpretación que le ha consagrado.

De la música al teatro

Cillian Murphy nació en Cork (Irlanda), el 25 de mayo de 1976 y creció, junto a sus tres hermanos menores, en los suburbios de Ballintemple. Ya desde el principio, mostró su vocación artística por encima de otros intereses, componiendo canciones y tocando música.

Después, mientras cursaba la educación secundaria en el Presentation Brothers College, participó en una obra teatral de la Corcadorca Theatre Company y fue su primer acercamiento a lo que iba a ser en el futuro: actor.

Sin embargo, al principio se centró en la música, y estuvo en varias bandas, llegando a formar una junto a su hermano: “The Sons of Mr. Green Genes”. No obstante, mientras estudiaba derecho (con un mal rendimiento académico) en la Universidad de Cork, asistió a una representación de teatro y su vocación por este arte se reavivó.

Tras varias audiciones y papeles secundarios en obras locales, tuvo su primer debut importante en 1996 con la obra ‘Disco Pigs’, con la que por cuyo éxito hizo una gira internacional durante dos años.

A partir de entonces, Cillian empezó con sus primeros papeles en películas independientes como ‘Sunburn’ (1999) y ‘The Trench’ (1999), compatibilizándolo con otros trabajos teatrales. Además, protagonizó la adaptación cinematográfica de ‘Disco Pigs’ en 2001.

Todo un 'Peaky Blinder'

Un año después vino el papel que le hizo ganar cierta fama con ‘28 Days Later’ (2002) y posteriormente con ‘Girl with a Pearl Earring’ (2003). Pero cobró todavía más popularidad cuando interpretó a uno de los villanos en ‘Batman Begins’ (2005). Desde ahí, su filmografía empezó a crecer.

Desde entonces ha trabajado en numerosas películas: ‘Red Eye’ (2005), ‘The Wind That Shakes the Barley’ (2006), ‘Sunshine’ (2007), ‘The Dark Knight’ (2008), ‘Inception’ (2010), ‘Red Lights’ (2012), ‘The Dark Knight Rises’ (2012), ‘Aloft’ (2014), ‘Dunkirk’ (2017) o ‘A Quiet Place Part II’ (2021).

El actor es, en sus propias palabras, “el hombre más jodidamente afortunado del mundo”

Sin embargo, lo que ha consagrado del todo a Cillian Murphy en la fama como actor ha sido su papel protagónico en la exitosa serie inglesa de la BBC ‘Peaky Blinders’ (2013-2022) durante sus seis temporadas. Y es que su personaje, Tommy Shelby, causó furor entre el público convirtiendo al actor en toda una estrella.

Algo por lo que está agradecido, pero que tiene su lado malo: “la gente espera de mí que sea un fanfarrón misterioso”, explicó a Rolling Stone: “A veces me entristece no poder proporcionarles ese carisma arrogante, pero es que Shelby no podría estar más alejado de mí, y añadió que si se imaginan que es igual que el personaje eso es que está haciendo bien su trabajo.

En cuanto a su vida personal, Murphy ha mantenido un perfil bajo, pero lleva desde 1996 viviendo una historia de amor con la artista Yvonne McGuinness, con la que se casó en 2004 y tiene dos hijos.

Fenómeno Oppenheimer.

A pesar de que siempre haya sido discreto sobre su intimidad, Murphy bromeó sobre el efusivo beso que Yvonne le dio al ganar el reciente Globo de Oro por ‘Oppenheimer’ en la categoría a mejor actor de drama: “Lo primero de todo: ¿Tengo pintalabios en la nariz? Me lo voy a dejar”, dijo a la audiencia.

Y es que, cuando ya parecía que ‘Peaky Blinders’ sería el papel de su vida, llegó la película de Christopher Nolan que, tras ser un éxito en taquilla, está llamada a arrasar también en los Premios Óscar de este año.

Ya lo ha hecho en los Globos de Oro, donde Cillian se describió a sí mismo como “el hombre más jodidamente afortunado del mundo”, frase que fue censurada en televisión. Ahora, todo apunta a que esta cinta y ‘Poor Things’ serán las grandes competidoras en casi todas las categorías, y que Cillian se hará con el premio de la academia a mejor actor.

Además de presentar ‘Small Things Like These’, Murphy no descarta volver a ‘Peaky Blinders’ o ‘28 Years Later’.



Entre tanto, su carrera es un no parar. Y es que mientras un mechón de su pelo se ha puesto a la venta en internet por unos 7.600 dólares, el actor vive ajeno a todo ese fenómeno ‘mainstream’ y centrado en sus planes de futuro, en los que quizá haya un camino para el regreso a los trabajos que lo hicieron brillar.

Porque el actor ha dicho estar “disponible” para el regreso de ‘28 Years Later’, según ha publicado Fear HQ. Y también ha hablado con Rolling Stone sobre un posible regreso de ‘Peaky Blinders’ en forma de película: “si hay más historia que contar, me encantaría hacerlo”, expresó, aunque aclaró que “tiene que hacerse bien” y “estar justificado”.

Además, su próxima película, ‘Small Things Like These’, ha sido el filme inaugural del festival Berlinale con enorme acogida. Por lo que todo apunta a que, con o sin Óscar, al gran momento que está viviendo Cillian Murphy le queda todavía mucho por delante.