Belén Rueda: Es importante lo que haces con 20 años cuando llegas a otra etapa de la vida

Jose Oliva

Barcelona, 25 abr (EFE).- La actriz Belén Rueda, protagonista del filme 'Caída libre', de Laura Jou, que han presentado este jueves en el BCN Film Fest, considera que "es importante lo que haces con 20 años para cuando llegas a otra etapa de la vida".

Rueda, que tiene pendiente el estreno de la serie 'Eva & Nicole' para televisión, interpreta en 'Caída libre' a Marisol, una controladora y exigente entrenadora de gimnasia rítmica, cuyo mundo se desmorona cuando no puede controlar su vida personal, una frustración que acaba repercutiendo en las gimnastas.

Fuera del registro que la ha hecho más popular, el género thriller o de terror, por el que es tan venerada en el Festival de Cine Fantástico de Sitges, Belén Rueda siente que se le pueden abrir nuevas puertas tras esta interpretación.

"Al igual que pasa con esa entrenadora, cuando ya has hecho un recorrido de vida extenso en el que tienes una edad reflexionas que parece que las puertas se cierran porque ya no hay cosas que contar y personajes como éste te permiten mostrar situaciones de vida que a lo mejor no te corresponden, porque eres muy joven", explica la actriz en una entrevista con EFE.

Al final, Rueda indica que en su filmografía tiene la suerte de tener "papeles dramáticos y comedias", etiquetas que puede coger indistintamente según los proyectos.

Se vinculó al proyecto de Laura Jou, a la que conoció en el equipo entrenamiento de los jóvenes actores de 'El orfanato' porque le fascina su universo: "Es muy particular y muy diferente a todo lo que he vivido hasta ahora y el personaje de Marisol es fascinante, plantea preguntas y dicotomías, invita a una relación amor-odio, quieres comprenderla, y además todo está envuelto en forma de thriller, sin que haya un asesinato".

Marisol, indica la actriz, es previsible, se sabe cómo reacciona porque tiene el control, pero en cuanto lo pierde el espectador no sabe por dónde va a ir, "es una mujer con muchas aristas y lo importante al contar la personalidad de una persona, no de un personaje, es que queden también muchas incógnitas".

Aunque la entrenadora cree que lo controla todo, "al final la vida siempre te tiene preparadas cosas que no controlabas", reflexiona Rueda.

"Nosotras no hacemos deporte, sino que competimos", dice Marisol en un momento de la película, y la competición exige una disciplina mucho más férrea, pero, según Rueda, "el problema es que ella lleva esa rigidez también a su vida"; y cuando muestra su propia vulnerabilidad, algo explotará en algún momento.

Belén Rueda practicó actividades en su juventud que también requerían esa disciplina, pero además al rodar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat tuvo oportunidad de ver en directo a las entrenadoras de gimnasia rítmica y observar su reacción en los momentos más tensos, lógicos por la exigencia de la competición.

Laura Jou considera 'Caída libre' como su primera película, pues el proyecto nació antes de 'La vida sin Sara Amat' (2019) y, según ha dicho a EFE, nació un día en el que se encontró a una amiga suya de 60 años que se acababa de separar hacía cuatro meses, y a su ex marido con una mochilita y un bebé, es decir, que cuando la dejó su nueva mujer, mucho más joven, ya estaba embarazada y ella no sabía nada.

"Me noqueó la historia injusta de esa mujer, que además estaba viviendo una menopausia dura, que mientras su ex de sienes plateadas tenía la posibilidad de volver a comenzar su vida, ella se sentía invisible, sin poder tener hijos y a un paso de la vejez", explica Jou, que además también se acababa de separar.

Rodando con JA Bayona 'Un monstruo viene a verme' -hacía de entrenadora del niño-, el director le dijo fuera trabajando el guion de esta historia que finalmente acabó produciendo.

Para la película, Jou quería contar con "una primera figura, una actriz número 1" y tuvo claro que debía ser Belén Rueda por ser "una actriz superversátil y una mujer con mucha profundidad, que quería entender el personaje desde lo más íntimo, en sus capas más profundas".

Valora la cineasta que Rueda se muestra en el filme como "una atleta de las emociones, algo que no puede hacer cualquiera".

A través del personaje de Marisol, 'Caída libre' aborda cuestiones como la presión de la alta competición sobre deportistas que son menores de edad, el tema de la nacionalización de los deportistas extranjeros, en este caso sometidos a chantaje, y la de entrenadores con prácticas poco aceptables.

En este último caso, la exseleccionadora de natación sincronizada Núria Tarrés o la seleccionadora rusa de gimnasia rítmica Irina Viner eran claros referentes, admite la directora, pero "estas prácticas son el contexto ideal para mostrar a un personaje muy disciplinado y con mucho control como Marisol, que acaba llevando esa competencia a un terreno personal".