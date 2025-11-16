Lo que Carmen Lomana no perdonaría en tu cena de Navidad (y lo que puedes hacer para estar a la altura)

Carmen Lomana, referente de estilo y saber estar, defiende que la elegancia también se demuestra en la mesa.Getty Images

La Navidad se acerca y con ella las cenas, comidas y encuentros que marcan el final del año. En esos momentos en los que el mantel se viste de gala, la conversación fluye y los brazos cruzan platos y copas, saber estar no es un lujo, es una necesidad. Y si alguien lo expresa con elegancia y claridad, esa es Carmen Lomana. En su reciente intervención en el consultorio del programa de radio COPE, la empresaria dio una lección de etiqueta que viene al milímetro para la mesa navideña.

Carmen Lomana y el protocolo en la mesa navideña

Durante la entrevista, Carmen Lomana fue muy clara al responder a la consulta de un oyente que le preguntaba si era correcto llevar la paleta de pescado a la boca al comer. Ella, corrigió con contundencia:

«La paleta de pescado está sustituyendo al cuchillo... Jamás meterte en la boca una paleta tampoco. No hay excepciones. ¡Y no te acostumbres a hacerlo en casa!»

En ese momento, Cristina López Schlichting —conductora del espacio— intervino para matizar con humor y precisión:

«La paleta no es una cuchara.»

Y Lomana remató con una frase que demuestra cómo el protocolo no es solo norma, sino percepción estética:

«No chupes el cuchillo. A mí eso me pone, porque me da la sensación de que se van a cortar la lengua. Además es horrible.»

En este contexto, queda claro: la paleta de pescado no debe confundirse con un cubierto de uso directo como una cuchara, ya que su función es técnica (para ayudar a separar el pescado sin romperlo), no de servicio a la boca.

De hecho, Carmen Lomana reivindica la existencia de cubiertos especializados que casi han desaparecido de las mesas, pero que deberían recuperarse por sentido práctico y estilo:

«Hay también cuchara especial para tomar huevos, que pocos sitios lo ponen, pero es bastante práctico.»

Y es precisamente en celebraciones como la Navidad, donde se mezcla formalidad y afecto, que este tipo de gestos cobran más significado. Por eso, Carmen Lomana no duda en insistir:

«A los niños hay que enseñarles a comer bien desde pequeños.»

¿Por qué importa mantener el protocolo según Carmen Lomana?

Navidad significa compartir, reír, unir generaciones, pero también significa presentar lo mejor de nosotros mismos. «La elegancia, la alegría, son indispensables y son una forma también de comunicarse», como bien manifestaron durante la intervención de Lomana en el programa de radio.

En el contexto de una cena navideña, mantener un mínimo de protocolo no limita la diversión, sino que la eleva. Un gesto pequeño como no llevar la paleta de pescado a la boca puede marcar la diferencia.

Y es que, cuando nos dejamos llevar por el informalismo, se pierde el valor del momento.

La mesa navideña es un momento de «detenerse, saborear con calma», como comentaron en el programa. Y cuando ese espacio se llena de cariño, buen gusto y un mínimo de protocolo, la experiencia se vuelve memorable.