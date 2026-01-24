El enigma de la leonesa María Salerno: de la época dorada del cine a su misteriosa desaparición

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La trayectoria de María Salerno, nacida en León en 1948, es uno de esos relatos que definen la esencia del cine español de los años setenta y ochenta, una época de transición y apertura donde su rostro se convirtió en un símbolo de frescura y talento. Nacida en un contexto de cambio, Salerno no solo fue una actriz de gran carisma, sino una presencia recurrente en las pantallas que supo navegar entre el cine comercial y producciones de mayor calado artístico, ganándose el afecto de una audiencia que veía en ella la personificación de la nueva mujer española de la época.

Su biografía está marcada por una formación sólida y un debut que rápidamente la posicionó bajo el foco de los directores más relevantes de su tiempo. Durante el auge del cine de género en España, María Salerno participó en numerosas películas que hoy son consideradas piezas de culto, destacando por su capacidad para interpretar personajes que combinaban vulnerabilidad y una determinación férrea. Su trabajo con directores emblemáticos permitió que su nombre apareciera en los créditos de cintas que exploraban tanto la comedia ligera como el drama social, consolidando una filmografía diversa y prolífica.

A pesar de su éxito y de haber sido una de las actrices más solicitadas de su generación, Salerno optó por un alejamiento paulatino de los grandes focos, lo que ha rodeado su figura de un aura de misterio y nostalgia para los cinéfilos. Su legado, sin embargo, permanece intacto en la memoria colectiva de quienes disfrutaron de su etapa de mayor esplendor, recordándola como una profesional que entendió el lenguaje de la cámara con naturalidad y elegancia. Hoy en día, su obra sigue siendo objeto de revisión por parte de historiadores del cine que buscan rescatar la importancia de las figuras que dieron forma a la identidad audiovisual de un país en plena transformación.

Su destino cambió drásticamente cuando Chicho Ibáñez Serrador la fichó como una de las primeras azafatas del mítico programa Un, dos, tres... responda otra vez en 1972. Ese breve pero intenso paso por la televisión le dio la visibilidad necesaria para saltar al cine de gran consumo, convirtiéndose en un rostro habitual de las marquesinas durante más de una década.

Su filmografía es un viaje por los géneros más populares de la época, desde el spaghetti western de sus inicios hasta el auge del cine de destape. Trabajó bajo las órdenes de directores fundamentales del cine comercial español como Mariano Ozores en El erótico enmascarado (1981), Rafael Gil en A la Legión le gustan las mujeres... (1976) y Pedro Masó en la recordada Las Ibéricas F.C. (1971). También se aventuró en el cine de terror y suspense de la mano de figuras como Paul Naschy en Inquisición (1976) o José María Zabalza en El retorno de los vampiros (1985).

A lo largo de su carrera, Salerno compartió cartel con los grandes nombres de la comedia y el drama del momento, incluyendo a Francisco Algora en Las delicias de los verdes años (1976) y a Azucena Hernández. Su capacidad para adaptarse a diferentes registros la llevó a participar en títulos tan variopintos como Caray con el divorcio (1982) o La vendedora de ropa interior (1982), consolidando una imagen de actriz versátil que sabía conectar con el público masivo. Tras un periodo de gran actividad, decidió retirarse discretamente, dejando tras de sí un legado de más de treinta películas que hoy sirven como documento visual de una España que despertaba a la modernidad.