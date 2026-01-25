«El espacio es clave para una sociedad segura»: Sara García‑Alonso y su paso por el SatCen

La astronauta Sara García‑Alonso firma el libro de visitas del SatCen vestida con su traje de la ESA, flanqueada por las banderas de España y la Unión Europea.@astro_sarag

«Esta es la cara que se le queda a una leonesa de pro cuando el director del Centro de Satélites de la Unión Europea (SatCen), Louis Tillier, le regala una imagen satelital de su ciudad.» Con esa frase, la científica y astronauta Sara García‑Alonso compartía en sus redes sociales una experiencia tan personal como reveladora: su visita al corazón de la vigilancia espacial europea, el SatCen, ubicado en Torrejón de Ardoz.

El gesto fue, como ella misma expresó, un «detallazo» que agradeció profundamente. En sus palabras: «Gracias por el detallazo y por mostrarme cómo funcionan "los ojos de Europa" desde dentro.»

Más allá del impacto emocional de recibir una imagen de León captada desde el espacio, lo que vivió Sara fue una inmersión en uno de los centros neurálgicos de la capacidad europea para anticipar, gestionar y prevenir crisis. Ella misma lo resume con precisión: «El @eusatellitecentre, situado en Torrejón de Ardoz, ofrece información precisa sobre qué pasa, dónde y por qué, permitiendo a la UE no solo reaccionar, sino adelantarse.»

La astronauta examina una serie de imágenes satelitales en las instalaciones del Centro de Satélites de la Unión Europea en Torrejón de Ardoz.@astro_sarag

El SatCen: el radar silencioso de Europa

El Centro de Satélites de la Unión Europea (SatCen) no lanza satélites ni se ocupa de operaciones espaciales convencionales. Su función es aún más estratégica: recopila imágenes satelitales provenientes del programa Copernicus, colaboraciones internacionales y fuentes comerciales y las transforma en informes geoespaciales para apoyar a los organismos europeos en seguridad, política exterior, defensa y gestión de crisis.

Estos productos no son públicos. No existe un visor abierto del SatCen donde se puedan consultar las imágenes que procesa, precisamente porque su objetivo no es la divulgación sino el apoyo institucional. Aun así, su labor es decisiva para la seguridad europea, como subraya García‑Alonso: «El espacio es un instrumento clave para comprender nuestro mundo y contribuir a una sociedad más segura, informada y resiliente.»

El director del SatCen muestra a Sara García‑Alonso una imagen satelital impresa con detalle técnico sobre una zona específica.@astro_sarag

León desde el espacio: una vista con valor estratégico

El gesto del director del SatCen, Louis Tillier, al entregarle a Sara una imagen satelital de León, fue mucho más que un detalle personal. Fue una muestra de la potencia simbólica y operativa de la tecnología espacial cuando se pone al servicio de las personas. Esa imagen, captada por un satélite de observación, representa lo mismo que los equipos del SatCen utilizan cada día para monitorear amenazas, evaluar daños o anticipar conflictos en cualquier parte del mundo.

Aunque no se puede acceder directamente a las imágenes del SatCen, plataformas como Copernicus Open Access Hub, Zoom Earth o Google Earth permiten al público explorar datos similares. Lo que distingue al SatCen no es la imagen en sí, sino el análisis estratégico y el contexto que le da sentido.

Momento en el que Sara García‑Alonso recibe una imagen satelital de León, su ciudad natal, como obsequio simbólico de su visita al SatCen.@astro_sarag

Anticipar lo que aún no ha ocurrido

Sara lo explica de una forma clara y poderosa en LinkedIn: «¿Te imaginas tener un potente radar que te avise de una crisis antes de que ocurra? Esa es la crucial labor de SatCen.»

Esa ventaja es lo que hace del SatCen uno de los pilares invisibles pero fundamentales de la seguridad europea. Y la experiencia de Sara García‑Alonso ha permitido visibilizarlo con un gesto tan humano como mirar desde el espacio el lugar al que se pertenece.