«La gente no cambia lo fundamental»: la advertencia de Carmen Lomana sobre Cayetano y Tamara

De izquierda a derecha, Tamara Gorro, Cayetano Rivera y Carmen Lomana, protagonistas del deate sobre sus recientes declaraciones en Kiss FM.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Carmen Lomana ha abordado en el programa de radio de Kiss FM la polémica surgida tras las declaraciones de Estefanía San Bruno sobre su antigua relación con Cayetano Rivera y la actual vinculación del torero con Tamara Gorro. Durante su intervención, la colaboradora se limitó a expresar su opinión sobre lo que se estaba comentando en antena, dejando varias frases literales que marcaron el tono de la conversación.

Carmen Lomana sobre Cayetano Rivera en Kiss FM: «Lo ha definido muy bien»

En referencia a las palabras de Estefanía San Bruno, que calificó su relación pasada como una «pesadilla» y describió al torero como «inmaduro e irresponsable», Carmen Lomana afirmó: «Yo creo que lo ha definido bastante bien».

A continuación, añadió una matización sobre el carácter de Cayetano Rivera: «Tiene muy buena entrada, es encantador, pero creo que luego es muy difícil en la convivencia».

Carmen Lomana: «La gente no cambia lo fundamental»

Durante el debate se planteó si una persona puede transformarse con el paso del tiempo, dado que la relación a la que se refería Estefanía tuvo lugar hace casi veinte años. Ante esa cuestión, Carmen Lomana respondió de forma tajante: «Querido Xavi, la gente no cambia lo fundamental».

En la misma línea, añadió: «Eso de que pienses "a este hombre le voy a cambiar y ya verás"… bueno, puede estar una temporada, un tiempo, ese tiempo de enamoramiento loco, pero luego no cambian».

La colaboradora también quiso precisar que no estaba hablando de maldad, sino de carácter: «No es malo, yo no estoy diciendo que sea una mala persona, estoy diciendo que es una persona difícil de convivir porque, bueno, va a su aire y es inmaduro».

Carmen Lomana sobre el pasado familiar de Cayetano Rivera

En su intervención en Kiss FM, Carmen Lomana contextualizó esa inmadurez vinculándola a experiencias personales del torero: «Es lógico que estos chicos sean inmaduros porque se quedaron huérfanos de padre muy jóvenes y luego la muerte de su madre fue muy traumática también. Y todo esto te va marcando tu carácter».

El mensaje de Carmen Lomana a Tamara Gorro

Al ser preguntada por qué consejo daría a Tamara Gorro, respondió con claridad: «Pues yo le diría disfrutad, que son dos días, pero no te olvides de lo que ha dicho esta chica».

Sobre la intención de Estefanía San Bruno, añadió: «Esta chica lo habrá dicho, pienso que con toda su mejor intención. Quizá sufrió mucho».

Cuando se apuntó que sus declaraciones podían llegar fuera de tiempo, Carmen Lomana admitió: «Sí está un poco a destiempo, la verdad».