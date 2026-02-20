«La gente no cambia lo fundamental»: la advertencia de Carmen Lomana sobre Cayetano y Tamara
Carmen Lomana analiza en el programa de radio de Kiss FM las declaraciones de la ex de Cayetano Rivera y lanza un mensaje directo a Tamara Gorro
Carmen Lomana ha abordado en el programa de radio de Kiss FM la polémica surgida tras las declaraciones de Estefanía San Bruno sobre su antigua relación con Cayetano Rivera y la actual vinculación del torero con Tamara Gorro. Durante su intervención, la colaboradora se limitó a expresar su opinión sobre lo que se estaba comentando en antena, dejando varias frases literales que marcaron el tono de la conversación.
Carmen Lomana sobre Cayetano Rivera en Kiss FM: «Lo ha definido muy bien»
En referencia a las palabras de Estefanía San Bruno, que calificó su relación pasada como una «pesadilla» y describió al torero como «inmaduro e irresponsable», Carmen Lomana afirmó: «Yo creo que lo ha definido bastante bien».
A continuación, añadió una matización sobre el carácter de Cayetano Rivera: «Tiene muy buena entrada, es encantador, pero creo que luego es muy difícil en la convivencia».
Carmen Lomana: «La gente no cambia lo fundamental»
Durante el debate se planteó si una persona puede transformarse con el paso del tiempo, dado que la relación a la que se refería Estefanía tuvo lugar hace casi veinte años. Ante esa cuestión, Carmen Lomana respondió de forma tajante: «Querido Xavi, la gente no cambia lo fundamental».
En la misma línea, añadió: «Eso de que pienses "a este hombre le voy a cambiar y ya verás"… bueno, puede estar una temporada, un tiempo, ese tiempo de enamoramiento loco, pero luego no cambian».
La colaboradora también quiso precisar que no estaba hablando de maldad, sino de carácter: «No es malo, yo no estoy diciendo que sea una mala persona, estoy diciendo que es una persona difícil de convivir porque, bueno, va a su aire y es inmaduro».
Carmen Lomana sobre el pasado familiar de Cayetano Rivera
En su intervención en Kiss FM, Carmen Lomana contextualizó esa inmadurez vinculándola a experiencias personales del torero: «Es lógico que estos chicos sean inmaduros porque se quedaron huérfanos de padre muy jóvenes y luego la muerte de su madre fue muy traumática también. Y todo esto te va marcando tu carácter».
El mensaje de Carmen Lomana a Tamara Gorro
Al ser preguntada por qué consejo daría a Tamara Gorro, respondió con claridad: «Pues yo le diría disfrutad, que son dos días, pero no te olvides de lo que ha dicho esta chica».
Sobre la intención de Estefanía San Bruno, añadió: «Esta chica lo habrá dicho, pienso que con toda su mejor intención. Quizá sufrió mucho».
Cuando se apuntó que sus declaraciones podían llegar fuera de tiempo, Carmen Lomana admitió: «Sí está un poco a destiempo, la verdad».