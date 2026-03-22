Captan al actor Shia LaBeouf ebrio y gritando a una desconocida en Roma

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Shia LaBeouf no pasa por su mejor momento. El actor ha sido captado en vídeo ebrio y gritando con actitud agresiva a una mujer que se encontraba sentada en una mesa próxima a la suya en una cafetería de Roma. En las imágenes, difundidas por 'TMZ', se ve cómo LaBeouf, que había viajado a la ciudad por el bautizo de su padre, comienza a hablar con la desconocida de la otra mesa mientras ella hace caso omiso hasta que él estalla y se queda mirándola fijamente, a lo que la mujer opta por seguir ignorando lo sucedido. En otros vídeos, el actor camina por calles aledañas al establecimiento visiblemente alterado y gritando de manera desconcertante. Un nuevo escándalo para el actor, que el pasado 17 de febrero fue detenido por agresión en el carnaval de Nueva Orleans. Acusado de tres cargos por golpear a dos hombres durante el Mardi Gras, el 26 de febrero fue condenado a seguir un tratamiento de rehabilitación por abuso de sustancias y a someterse a pruebas de drogas semanales. "Tengo que lidiar con mi comportamiento. ¿Significa eso que tengo que ir a rehabilitación otra vez? No me interesa. No creo que eso tenga las respuestas", dijo en una entrevista con Andrew Callahan para Channel 5. "No estaba en mis cabales, así que es mi culpa. Dije cosas que no estaban bien. Me equivoqué por lo que hice. Me equivoqué al tocar a alguien", reconoció, si bien se justificó alegando que "los gays corpulentos me dan miedo" y achacando su reacción a su "complejo de hombre pequeño".