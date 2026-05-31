Ni cecina ni morcilla: la inesperada tapa de León que comparten Dani Martínez y Blanca Suárez en el anuncio de Coca-Cola

Dani Martínez y Blanca Suárez protagonizan una escena cargada de humor en el nuevo anuncio de Coca-Cola con guiño inesperado a León.@danimartinezweb

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

No hacía falta una gran producción ni una historia complicada. Una conversación aparentemente cotidiana, un bar, dos rostros conocidos y una frase lanzada con ironía han sido suficientes para que el nuevo anuncio de Coca-Cola esté generando conversación. Esta vez, los protagonistas son Dani Martínez y Blanca Suárez, pero el verdadero "personaje secundario" del spot es un supuesto producto típico de León que, precisamente, destaca porque no lo es.

El anuncio juega con algo que funciona especialmente bien en publicidad: las expectativas del espectador. Y en este caso, además, lo hace tocando una fibra especialmente reconocible para cualquiera que conozca mínimamente la gastronomía española.

Hablar de Dani Martínez es hablar, inevitablemente, de León. El presentador y humorista ha hecho de sus raíces una parte reconocible de su personalidad pública. En entrevistas, programas y redes sociales ha reivindicado durante años su tierra con una mezcla de orgullo y humor que ya forma parte de su marca personal.

Precisamente por eso, la nueva campaña de Coca-Cola aprovecha esa conexión tan identificable para construir una escena sencilla pero efectiva. La premisa parece clara: si Dani Martínez presume de León, lo lógico sería imaginar una conversación alrededor de alguno de sus productos más reconocibles.

El espectador, casi sin darse cuenta, empieza a pensar en referencias gastronómicas evidentes. Ahí está precisamente el truco del anuncio.

El "producto de León" del anuncio de Coca-Cola que nadie esperaba

La escena plantea una situación reconocible: una charla relajada en un bar donde aparece la idea de pedir algo "muy de León". El cerebro hace el resto. Muchos piensan automáticamente en productos profundamente asociados a la provincia, desde la cecina hasta la morcilla o el cocido maragato, referencias que suelen aparecer casi de forma automática cuando alguien habla de la gastronomía leonesa. Justo cuando parece que la escena va hacia un terreno gastronómico completamente previsible, el spot cambia el registro y apuesta por una elección tan inesperada como deliberadamente absurda: una burrata sobre la mesa.

La gracia del momento no está realmente en el plato, sino en la reacción posterior y en el contraste entre lo que cualquiera habría imaginado y lo que finalmente sucede. Ahí entra el tono irónico de Blanca Suárez, clave para rematar una escena diseñada para provocar una sonrisa inmediata.

El anuncio no pretende enseñar gastronomía ni reivindicar recetas tradicionales. Lo que busca es sorprender al espectador con algo absurdo pero lo bastante reconocible como para arrancar una reacción inmediata.

Mientras unos se ríen con el guiño y otros reivindican lo que sí consideran auténticamente leonés, la campaña ha conseguido algo difícil en publicidad: convertir una referencia local en tema de conversación más allá de su territorio gracias a un chiste fácil de entender y todavía más fácil de comentar.

Coca-Cola lleva tiempo apostando por campañas donde el producto comparte protagonismo con escenas reconocibles y conversaciones cotidianas. En este caso, el recurso funciona porque no intenta convencer al espectador con un gran mensaje, sino con una complicidad sencilla: una broma local que cualquiera entiende en pocos segundos.