María Vetican, veterinaria: «Ha salido el primer spray de primeros auxilios si tu mascota toca una oruga procesionaria»

Pasear al perro en entornos naturales aumenta el riesgo de contacto con la oruga procesionaria en primaveraGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La llegada del buen tiempo vuelve a poner en alerta a los dueños de perros en España. La oruga procesionaria, uno de los mayores riesgos estacionales, puede provocar reacciones graves en cuestión de segundos. En este contexto, la veterinaria María Vetican ha compartido una novedad que podría cambiar la forma de actuar en los primeros minutos: «Ha salido el primer spray de primeros auxilios por si tu mascota entra en contacto con una oruga procesionaria».

La experta reconoce que se trata de un producto muy reciente, lo que implica que todavía no existe una experiencia amplia sobre su eficacia real. «No os voy a hablar desde la experiencia porque es tan nuevo que no he podido probarlo ni conozco a nadie que lo haya hecho», explica.

Sin embargo, introduce un matiz clave que resume el contexto actual: «Es mejor que nada porque no teníamos nada». Hasta ahora, las opciones de actuación inmediata eran muy limitadas para los propietarios, especialmente fuera de un entorno clínico.

María Vetican analiza el spray Procesio Fix

El producto, denominado Procesio Fix, está diseñado para ser accesible y fácil de usar. «Es algo fácil de tener y de aplicar para todos los públicos», señala María Vetican, poniendo el foco en la practicidad como uno de sus principales valores.

Uno de los aspectos más relevantes, según explica, es que «en teoría se puede aplicar sin problema en las mucosas», algo especialmente importante porque muchos contactos con la procesionaria se producen en zonas sensibles como la lengua o el hocico.

La veterinaria detalla también su mecanismo de acción. Por un lado, «ayuda a quitar los pelos tóxicos sin tener que frotar», una advertencia fundamental, ya que insiste en que «nunca tenéis que hacerlo». Por otro, «tiene ingredientes que consiguen un pH ácido que ayuda a inactivar la toxina», lo que permite reducir parcialmente el impacto inicial. Además, añade, «tiene propiedades calmantes para la irritación».

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María Vetican y la urgencia veterinaria: «Hay que ir al veterinario sí o sí»

Más allá del producto, el mensaje principal de la experta es claro: esto no sustituye la atención profesional. «Ya sabemos todos que es algo urgente, que hay que ir al veterinario sí o sí», recalca.

El verdadero valor del spray, según explica, está en el tiempo que permite ganar en una situación crítica. «Esto te va a servir como primer auxilio para conseguir tiempo, porque es lo importante con las orugas procesionarias, ser rápidos».

Ese margen puede marcar la diferencia en la evolución del cuadro clínico, especialmente en casos donde la inflamación avanza con rapidez.

La veterinaria también aporta una recomendación práctica clave para los primeros minutos tras el contacto. «En caso de que quieras lavar la zona con agua caliente, que también ayuda a inactivar la toxina, hazlo antes de echar el spray», indica.

Se trata de un detalle importante dentro de una actuación donde cada paso cuenta. El orden y la forma de intervenir pueden influir directamente en la evolución de la reacción.