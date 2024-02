Donante de empatía

Publicado por Ana Gaitero León Verificado por Creado: Actualizado:

Christian Tejedor es uno de los ángeles de la guarda de los pacientes oncológicos del Hospital de León. Este voluntario de la Asociación Española contra el Cáncer es una de las personas que dedican parte de su tiempo libre a visitar todos los servicios hospitalarios por los que pasan los enfermos de cáncer.

La faceta solidaria de Tejedor viene desde la adolescencia. Empezó con Aspace como acompañante en actividades lúdicas y más tarde se enroló en Intermon. Desde octubre de 2022 entró a formar parte del voluntariado de la AECC en León.

Se informó a través de la web y se formó con los cursos específicos con los que la entidad prepara a las personas que se suman a su programa de voluntariado. «Es un voluntariado en el que tienes que saber a quién te diriges, qué debes y qué no debes hacer porque cada persona se enfrenta a la enfermedad de forma distinta», subraya.

Christian Tejedor combina su dedicación altruista en el hospital y en la recepción de la Asociación contra el Cáncer en León (Gran Vía de San Marcos, 6 Bajo) en función de su jornada laboral. Cuando trabaja de tarde, acompaña a enfermos en el hospital y en los días con turno de mañana se ocupa de recibir a las numerosas personas que acuden a diario a la entidad a cursos, talleres, apoyo psicológico, a utilizar el servicio de préstamo de pelucas y pañuelos que la asociación ofrece a las personas afectadas por los efectos de la quimioterapia, o simplemente a informarse.

«Es muy agradable saber que estás haciendo una labor muy necesaria», señala el voluntario. «A veces no hay que decir más que qué tal estás y estar atento a ver las necesidades de cada persona», añade. El voluntariado ofrece apoyo emocional y escucha. «La gente lo agradece mucho porque es una enfermedad dura. A veces las personas necesitan desahogarse con alguien que no sea de la familia», explica.

El voluntariado visita las salas de quimio, de radio y la planta. Reparten la prensa, una manzanilla, unas almendras o agua y, si lo ven oportuno, informan de los servicios que presta la Asociación Española contra el Cáncer en León. «Les preguntamos si conocen los servicios de acompañamiento psicológico o el préstamo de elementos ortopédicos», comenta.

A los familiares, cuando ven que vienen de fuera de León, les ofrecen el servicio de habitaciones de hotel para que puedan acompañar a sus pacientes. Christian Tejedor reconoce que estar cerca de las personas que padecen cáncer «ha cambiado mi forma de ver la vida. Me he dado cuenta de la importancia de las cosas en el día a día y de disfrutar el momento».

En general, cree que la sociedad está «poco concienciada de una enfermedad que afecta a uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres. Hasta que no nos toca, no nos damos cuenta muchas veces». En particular, hace hincapié en que «tenemos que apretar un poco más a los políticos para que inviertan más en investigación».

La experiencia del voluntariado es gratificante por la ayuda a las personas enfermas y además por el «compañerismo» entre las personas que, como él, donan su tiempo a esta actividad. Algunas han pasado por la enfermedad, otras como Christian se han alistado sin haberla sufrido. La relación con otras personas voluntarias «ayuda a desconectar y a no obsesionarse con las problemáticas de los pacientes».

GENTE SALUDABLE

La Asociación Española contra el Cáncer cuenta con más de 31.000 personas voluntarias. Christian Tejedor forma parte del medio centenar de personas que entregan su tiempo y sus habilidades sociales y, sobre todo, su humanidad a apoyar a las personas que padecen una enfermedad oncológica. Ya sea en el acompañamiento hospitalario o en cualquiera de las actividades que se imparten para mejorar la calidad de vida de las personas que se tienen que enfrentar a un cáncer. Son agentes de cambio social que donan su energía para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas.