La seta prohibida en León y que David Céspedes, experto en longevidad, relaciona con la creación de nuevas neuronas

La alimentación equilibrada y rica en nutrientes se relaciona con un mejor mantenimiento de la memoria y la función cerebral durante el envejecimiento.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La preocupación por mantener una buena memoria y proteger el cerebro frente al envejecimiento es cada vez más frecuente. El médico especialista en medicina preventiva y experto en longevidad David Céspedes ha compartido un vídeo en el que pone el foco en tres alimentos concretos que, según explica, pueden contribuir a preservar la función cerebral a largo plazo. Su mensaje parte de una idea que durante años generó debate en la comunidad científica: la capacidad del cerebro adulto para seguir generando nuevas neuronas.

Durante su intervención, Céspedes asegura que «antes se pensaba que en la edad adulta no se podían generar nuevas neuronas, pero las investigaciones actuales demuestran que sí podemos, incluso a edades mucho más avanzadas». A partir de esa premisa, el especialista señala varios alimentos que considera especialmente interesantes para la salud cerebral.

El primero son los arándanos. Según explica, este fruto aporta antocianinas, unos compuestos naturales responsables de su característico color azulado y que han sido ampliamente estudiados por su actividad antioxidante. El médico los menciona como uno de los alimentos que pueden ayudar a preservar la memoria y la función cerebral.

En segundo lugar aparecen las semillas de chía, junto con las denominadas «semillas negras» y el pescado azul. Céspedes destaca que estos alimentos aportan omega 3, un ácido graso esencial que lleva décadas siendo objeto de investigación por su papel en el funcionamiento del sistema nervioso. En sus palabras, estos nutrientes contribuyen a proteger las neuronas y a favorecer una adecuada función cognitiva.

La melena de león, el alimento que David Céspedes considera más desconocido

El tercer alimento mencionado por el especialista es también el que más llama la atención. Se trata de la melena de león, un hongo cada vez más popular en el ámbito de la nutrición y el bienestar.

David Céspedes afirma literalmente que la melena de león es «un hongo que estimula la creación de nuevas neuronas y por tanto regenera el cerebro». Además, en el texto que acompaña a su publicación la define como «el más desconocido» de los alimentos que menciona y la relaciona con la creación de nuevas neuronas y la regeneración cerebral.

En los últimos años, este hongo ha despertado un notable interés científico por los compuestos bioactivos que contiene. Sin embargo, los expertos suelen recordar que gran parte de la investigación disponible continúa desarrollándose y que todavía se siguen estudiando sus posibles efectos en humanos.

También es una especie especialmente conocida en Castilla y León, donde figura entre las especies micológicas protegidas y su recolección en el medio natural está prohibida. Su conservación responde a su escasez y a la importancia ecológica que desempeña en determinados ecosistemas forestales.

David Céspedes y la importancia de cuidar la memoria a través de la alimentación

Más allá de un alimento concreto, el mensaje de David Céspedes pone el foco en la prevención. El especialista sostiene que incorporar determinados alimentos a la dieta puede ayudar a «preservar la memoria y la función cerebral» y contribuir a mantener el cerebro en mejores condiciones con el paso del tiempo.

Además, vincula este patrón alimentario con la protección neuronal y con la reducción de factores que pueden afectar negativamente al rendimiento cognitivo. En su publicación, el médico resume esta idea asegurando que la alimentación tiene «mucho más impacto en la memoria y la salud cerebral de lo que imaginas».

Aunque ningún alimento por sí solo puede garantizar la prevención de enfermedades neurodegenerativas, cada vez existe más consenso científico sobre la importancia de mantener hábitos saludables durante toda la vida. Una alimentación equilibrada, la actividad física regular, el descanso adecuado y la estimulación cognitiva siguen siendo algunos de los pilares más recomendados para favorecer un envejecimiento cerebral saludable.