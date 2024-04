La fiscal eleva al juzgado la denuncia contra el Hospital El Bierzo por un presunto delito de odio por orientación sexual

La Fiscalía de Área de Ponferrada aprecia "indicios de comisión de infracción penal por parte de los responsables del Hospital El Bierzo" en el caso del paciente que denunció discriminación y un posible delito de odio por su orientación sexual. Por ello, eleva la denuncia a los juzgados para que investiguen los hechos y propone la declaración del responsable del centro asistencial y la identificación de los médicos a los que el denunciante apuntó como origen de esa discriminación, por registrar en su historial clínico comentarios señalando su "promiscuidad sexual" o "conductas de riesgo", así como vincular el problema respiratorio por el que acudió al hospital a una grave enfermedad de transmisión sexual. Según figura en el escrito de la fiscal, la identidad de esos profesionales sanitarios no ha sido revelada por el Hospital.

La denuncia se hizo pública a finales el pasado mes de marzo, aunque los hechos denunciados se produjeron en 2022, cuando el paciente, con antecedentes de enfermedad hematológica, ingresó en el Hospital El Bierzo por "una infección respiratoria provocada por el Parvovirus B19", según se recogía en la denuncia presentada ante la Fiscalía.

Fue visto, primero, en el Servicio de Urgencias y, después, fue ingresado en la planta de Medicina Interna. El afectado aseguró que informó de su condición hematológica en todo momento, sugiriendo que la infección pudiera estar relacionada con esa enfermedad. Sin embargo, los médicos que le atendieron "fueron informados por otro profesional" sobre su orientación sexual "sin su consentimiento" y, "basándose en esta información y sin evidencia diagnóstica, insinuaron que podría estar sufriendo una enfermedad de transmisión sexual, incluyendo la posibilidad de VIH/SIDA", relató el afectado en la denuncia que ahora salta a la vía penal.

En el informe realizado por esos dos médicos que valoraron su estado quedaron recogidos "comentarios personales e inapropiados" con los que se señaló la "promiscuidad sexual" del paciente: "Ha tenido más de (x) parejas sexuales diferentes en el último año", recoge el escrito de Fiscalía, donde también se reproducen reseñas como "conductas de riesgo (uso de preservativo ocasional)" que "carecen de relevancia médica para el diagnóstico y tratamiento de su condición respiratoria".

La Fiscalía de Área de Ponferrada ha abierto un proceso penal contra el Hospital del Bierzo tras la denuncia de un paciente por discriminación y posible delito de odio basado en la orientación sexual. El caso, originado por el trato recibido en 2022 cuando el paciente fue tratado por una infección respiratoria, ha escalado después de que el hospital no solo mantuviera un completo silencio sobre las acusaciones, sino que además parece haber tomado represalias contra el paciente.

"Esta terminología no solo es estigmatizante, sino que también refleja una clara intención de discriminar y catalogar mi conducta personal bajo un juicio de valor moral, lo cual es completamente irrelevante y fuera de lugar en el contexto de mi tratamiento médico. Esta referencia se ha utilizado de manera despectiva y tiene implicaciones negativas para mi dignidad y mi imagen ante terceros. Se me sometió a una exploración que considero innecesaria y que estuvo teñida de prejuicios. Esta actitud no solo vulnera los principios de igualdad y no discriminación consagrados en nuestra legislación, sino que podría encuadrarse dentro de lo que el Código Penal considera como delito de odio", escribió el paciente en la denuncia presentada y conocida en marzo para explicar el por qué de la misma.

De todo lo descrito, la Fiscalía deduce que los hechos denunciados "pudieran ser constitutivos de un delito de odio" previsto y penado en el Código Penal.

Presuntas represalias por la denuncia

"Un mes después de la revelación pública de la denuncia, el hospital ha sido acusado de no citar al paciente para consultas médicas pendientes, responder de manera hostil cuando este ha contactado para preguntar por sus citas y recomendarle que busque atención en otro hospital. Además, el hospital no ha respondido a una queja formal relacionada con este problema de acceso a las citas médicas". Esto es lo ahora denuncia la Asociación Berciana contra la Discriminación, que ha apoyado al denunciante en todo el proceso y ha sido la encargada de hacer público el caso.

El colectivo critica duramente que este paciente "ha sufrido no solo una violación de su privacidad, sino también una aparente discriminación continuada y represalias por haber levantado su voz contra prácticas que considera injustas y perjudiciales".

Reacción del Hospital: Condena económica contra el paciente

La Asociación Berciana contra la Discriminación también ha aprovechado el pronunciamiento de la Fiscalía y la apertura de la vía penal para informar de que el Hospital El Bierzo "ha solicitado una condena económica contra el paciente de hasta 6.000 euros en un proceso de cuantía indeterminada valorado en 18.000 euros, que permite imponer una condena de hasta un tercio de la cuantía a la parte que no obtenga la razón en juicio". Esto -aseguran desde el colectivo- "subraya la gravedad del conflicto entre la institución y los derechos individuales del paciente".