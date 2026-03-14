Interventores y apoderados: quiénes son realmente y por qué vigilan cada voto en los colegios electorales

Un ciudadano introduce su voto en la urna ante la supervisión de los miembros de la mesa durante una jornada electoral en un colegio electoral.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Cada vez que se celebran elecciones en España, miles de ciudadanos participan directamente en el proceso democrático dentro de los colegios electorales. Más allá de los miembros de la mesa electoral (presidente y vocales) hay otras figuras clave que garantizan la transparencia del proceso: los interventores y los apoderados de los partidos políticos. Su presencia forma parte del sistema de control que permite a las formaciones políticas supervisar el desarrollo de la votación y el recuento de votos.

Aunque para muchos votantes pasan desapercibidos, interventores y apoderados cumplen funciones fundamentales durante toda la jornada electoral. Representan a los partidos dentro de los colegios y actúan como observadores del proceso para asegurar que se cumplen las normas y que el resultado refleja fielmente la voluntad de los ciudadanos.

Qué son los interventores en los colegios electorales y cuál es su función

Los interventores son representantes acreditados por los partidos políticos que permanecen durante toda la jornada en una mesa electoral concreta. Cada candidatura puede nombrar hasta dos interventores por mesa, lo que significa que en algunos colegios puede haber varios representantes de diferentes formaciones supervisando el proceso.

Su principal misión es vigilar que la votación se desarrolle con normalidad. Esto incluye presenciar la constitución de la mesa y comprobar que el proceso se desarrolla conforme a la ley.

Los interventores tienen derecho a participar activamente en determinados momentos del proceso. Pueden formular reclamaciones o protestas si consideran que se está produciendo alguna irregularidad, solicitar que conste en el acta de la mesa cualquier incidencia y recibir una copia de la documentación final del escrutinio.

Además, a diferencia de los apoderados, los interventores pueden votar en la mesa electoral en la que están acreditados, incluso aunque no estén censados en ese colegio. Este detalle refleja el carácter permanente de su presencia durante toda la jornada.

Qué hacen los apoderados en los colegios electorales durante la votación

Los apoderados también representan a los partidos políticos, pero su función es diferente. A diferencia de los interventores, no están asignados a una mesa concreta ni tienen que permanecer en un mismo lugar durante toda la jornada electoral.

Los apoderados pueden desplazarse libremente entre distintos colegios electorales dentro de la circunscripción para la que han sido designados. Su papel consiste en supervisar el desarrollo general de la votación, visitar diferentes mesas y mantener contacto con los interventores de su candidatura.

En la práctica, funcionan como una especie de enlace entre la organización del partido y sus representantes en las mesas. Si detectan alguna incidencia relevante, pueden comunicarla a los responsables de la campaña o asesorar a los interventores sobre cómo proceder.

Sin embargo, su capacidad de actuación directa es menor que la de los interventores. Los apoderados no forman parte de la mesa electoral ni participan en el escrutinio de la misma manera. Tampoco pueden votar en una mesa distinta a aquella en la que estén censados.

Por qué interventores y apoderados son clave para la transparencia electoral

La presencia de interventores y apoderados permite que todas las candidaturas puedan supervisar el proceso electoral. Este sistema de control cruzado reduce al mínimo la posibilidad de irregularidades y aumenta la confianza en los resultados.

Este modelo de supervisión está recogido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y en las guías oficiales de la Junta Electoral Central y del Ministerio del Interior, que regulan las funciones de interventores y apoderados dentro de los colegios electorales.

Durante el escrutinio, por ejemplo, los interventores observan el recuento de cada papeleta y pueden verificar que el resultado coincide con el acta final de la mesa. También reciben copias del acta de escrutinio, lo que permite a los partidos contrastar posteriormente los resultados mesa por mesa con los datos oficiales.