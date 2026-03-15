Resultados Elecciones en Castilla y León 2026: quién ha ganado, escaños y votos del PP, PSOE, Vox, UPL...

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha logrado reforzar su mayoría al haber logrado 33 escaños, dos más que en las elecciones de 2022, pero necesitará pactar al estar la mayoría absoluta en 42 procuradores mientras que PSOE también mejora su resultado con dos escaños más, hasta los 30, mientras que Vox, que logró pasar de 1 a 13 en los comicios de hace cuatro años, ha sumado un procurador, hasta los 14.

El candidato del PP, tras conocerse estos datos, ha dejado claro que será esta formación la que presida la Junta la próxima legislatura, para lo que tendrá dos opciones, o intentar gobernar en minoría o buscar un pacto como ya lo hizo el 2016, con Ciudadanos, y en 2022, con Vox.

Alfonso Fernández Mañueco ha reitera a lo largo de la campaña electoral que la mejor opción es gobernar en solitario y ha recordado en numerosas intervenciones que los de Vox "dejaron el trabajo a medias" cuando salieron de los gobiernos autonómicos en julio de 2024.

Cortes menos fragmentadas

La cita con las urnas de este domingo dejan unas Cortes de Castilla y León menos fragmentadas en cuanto a partidos políticos con representación, ya que se ha pasado de ocho a seis al quedar fuera del Parlamento autonómico Unidas Podemos, que se presentó en coalición en 2022, y Ciudadanos.

Por su parte, Unión del Pueblo Leonés (UPL) mantiene sus tres escaños, al igual que Por Ávila, con un procurador, mientras que 'Soria ¡YA!' se deja dos representantes en el camino y se queda sólo con uno.

La pérdida de los dos escaños de Soria ¡YA! ha provocado que Vox logre tener representación en las nueve provincias al llevarse uno de los escaños de la agrupación soriana, y después de que en 2022 los de Abascal no lograran procurador por Soria.

El otro escaño perdido por Soria ¡YA! ha ido a parar al PSOE de Carlos Martínez.

El PP del salmantino Alfonso Fernández Mañueco es la fuerza más votada en las provincias de Salamanca, Burgos y Ávila, mientas que el PSOE es el más respaldado en Soria, donde su candidato, Carlos Martínez, es el alcalde de la capital soriana, mientras que en el resto de las provincias --León, Zamora, Palencia, Valladolid y Segovia-- se produce un empate entre ambos partidos en el reparto de los escaños.

El resultado que arrojan las urnas es un refuerzo logrado por el PP ya que ha crecido más de cuatro puntos en porcentaje de votos, hasta el 35,7 por ciento, mientras que el PSOE, con el 30,7 por ciento, sólo crece un 0,76 por ciento, y Vox, liderado por Carlos Pollán, cosecha un 18,9 por ciento de los votos, un 1,28 por ciento más.

En cifras absolutas, los de Fernández Mañueco han cosechado un 47 por ciento más de los votos obtenidos por Vox y un 13,2 por ciento más del respaldo obtenido por el PSOE.

En el reparto de escaños, el PP logra un procurador más por Valladolid, al igual que el PSOE, al desaparecer Ciudadanos y Unidas Podemos, mientras que los 'populares' también recuperan el quinto escaño por la provincia de Burgos, representante que le han arrebatado a los socialitas.

El PSOE además de lograr un procurador más por la provincia soriana, tras la debacle de Soria ¡YA!, se ha hecho con el séptimo procurador por Segovia, que se ha recuperado en esta cita con las urnas por el aumento de población.