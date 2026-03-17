Resultados en León de las elecciones en Castilla y León 2026: quién ha ganado y escrutinio de votos

Ni expectativas locales ni tendencias nacionales consiguieron ayer mover el reparto de procuradores a las Cortes por la provincia de León, aunque la tendencia del voto sí mostró algún cambio significativo. El PSOE mantiene la lealtad de sus electores, conserva el porcentaje de voto y conserva sus escaños en la provincia. Sigue siendo el partido más votado en León, aunque apenas le saca poco más de 500 votos al PP.

Que es el partido que registra el incremento más destacado en el número de votantes: un 3% más, el 28,04% (frente al 28,27% de los socialistas). No han sido en todo caso suficientes como para arañar un representante más por la provincia.

La UPL mantiene sus tres escaños, con un 20,96% del porcentaje de voto (baja un 0,33%), un resultado que deja a los leonesistas de nuevo sin grupo parlamentario propio, y lejos de las expectativas de sumar representación que se habían anunciado durante toda la campaña electoral.

En el caso de Vox, ni el hecho de que el candidato a la presidencia haya sido el cabeza de lista por León ha logrado mover la representación de los de Abascal en las Cortes. Lejos del crecimiento registrado en otras autonomías, la ola del partido no sólo no ha conseguido arrastrar a los electores leoneses, sino que mantienen su porcentaje de voto de 2022 con un incremento de apenas un 1,11%.

En la capital leonesa el PP consigue el 28,8% de los votos y suma un 4,68% del porcentaje; y como segunda fuerza se mantiene UPL, muy cerca en porcentaje de voto con un 27,51%, aunque pierde casi un punto respecto a las elecciones de 2022. El PSOE mantiene su porcentaje de poco más del 23% de las papeletas, al igual que Vox, con un 15,3% del respaldo en la capital, y una ligera pérdida de votos.

En el caso de Ponferrada la propuesta socialista se mantiene sin rival, con más del 42% de los votos; seguida del PP con más del 28%. Vox supera el 14% de las papeletas y Coalición por El Bierzo como tercera fuerza, con casi un 4,5% del total. La comarca siendo de mayoría socialista.