La Junta aprobará el jueves ayudas para familias desalojadas, agricultores, ganaderos y autónomos

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La Junta de Castilla y León aprobará este jueves en la reunión del Consejo de Gobierno un paquete de ayudas destinado a las familias desalojadas tras el incendio de Ávila y para agricultores, ganaderos, autónomos y resto de afectados.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a través de un mensaje publicado en su cuenta personal en X en el que ha confirmado que el Gobierno de Castilla y León está preparando un plan de recuperación para las zonas afectadas por el "grave incendio de Ávila".

"Este jueves aprobaremos en el Consejo de Gobierno un paquete de ayudas para las familias desalojadas, agricultores, ganaderos, autónomos y el resto de afectados", ha anunciado en concreto el presidente de la Junta que ha reiterado que las personas son la prioridad de su Ejecutivo.

"Estamos a su lado. Ahora, durante la emergencia, y también en el futuro, en la recuperación", ha añadido en su mensaje publicado en la red social.