Hasta 60 euros por tutorías y tres horas lectivas menos para docentes de más de 55 años

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Los sindicatos CSIF, ANPE y STECYL-i han alcanzado un preacuerdo de mejoras laborales con la Consejería de Educación para el profesorado de la enseñanza pública no universitaria de Castilla y León, que reconoce la función tutorial mediante un complemento económico progresivo de hasta 60 euros y establece la reducción gradual de hasta tres horas lectivas para mayores de 55 años.

El texto pactado, que entrará en vigor de forma efectiva el 1 de septiembre de 2026 en cumplimiento del calendario fijado en septiembre de 2025, contempla la aplicación de oficio de estas medidas a todo el personal que cumpla los requisitos, de modo transparente y sin cargas burocráticas adicionales. Aquellos docentes que opten por mantener su horario habitual deberán formalizar explícitamente su renuncia.

En relación al complemento por tutoría, la medida se dirige al profesorado de carrera, interino o en prácticas. La cuantía arrancará con 20 euros al mes en el curso 2026/2027, aumentará a 40 euros en el periodo 2027/2028 y alcanzará los 60 euros mensuales en el curso 2028/2029. Paralelamente, la Administración autonómica asume el compromiso de articular vías para disminuir la carga lectiva asociada a esta función.

Por su parte, la reducción de la jornada lectiva para los profesionales con al menos 15 años de servicio en la red pública se ejecutará a través de un plan estructurado en tres fases, el cual contempla la dotación del personal necesario para su implantación.

El objetivo final fija la jornada en 21 horas para el Cuerpo de Maestros y en 14 periodos para Educación Secundaria y el resto de cuerpos. La primera fase (cursos 2026/2027 a 2028/2029) restará una hora lectiva para los docentes de 59 años o más en el primer ejercicio, de 57 años o más en el segundo y de 55 años o más en el tercero. En la segunda etapa (cursos 2029/2030 y 2030/2031) se descontará una hora adicional a los profesionales de 60 años o más y de 58 años o más, respectivamente.

Finalmente, la tercera fase (curso 2031/2032) aplicará la tercera hora de reducción a quienes tengan 60 o más años a fecha de 1 de septiembre de 2031.

Las organizaciones sindicales que han firmado el preacuerdo han enmarcado este pacto en el objetivo de dar respuesta a una demanda histórica y equiparar las condiciones del sector con las de la mayoría de las comunidades autónomas. Asimismo, han precisado que la aplicación de la reducción no implicará atención directa con el alumnado ni tareas suplementarias en los centros.

A pesar del pacto, CSIF, ANPE y STECYL-i han avanzado que mantendrán sus reivindicaciones en la comisión de seguimiento obligatoria para extender el reconocimiento de la tutoría a todas las etapas, crear un complemento para el profesorado especialista, exigir una subida salarial que iguale las retribuciones con las regiones de mayor sueldo y velar por el cumplimiento de cada plazo.